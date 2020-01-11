Зеленский сделал видеообращение к украинцам по поводу катастрофы самолета МАУ
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский сделал видеообращение по поводу катастрофы самолета МАУ, который был сбили в небе над Тегераном 8 января. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента в Facebook, передает УНН.
"В эти тяжелые дни я хочу сказать следующее. Я верну всех погибших близким и родным. Они смогут с ними попрощаться по-человечески. Мы достойно почтим их память. Все виновные будут наказаны", - обращение Владимира Зеленского к украинцам после телефонного разговора с Президентом Исламской Республики Иран Хасан Рухани.
Напомним, Зеленский ожидает, что Иран вернет погибших украинцев до 19 января.
Как сообщалось ранее в УНН, Зеленский поговорил с президентом Ирана о сбитом самолете МАУ.