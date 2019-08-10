Украинца убило трубой на строительстве газопровода в Польше
Киев • УНН
КИЕВ. 10 августа. УНН. В Польше погиб 37-летний гражданин Украины, который работал над строительством газопровода в городе Погорская воля возле Тарнова. Мужчину придавило трубой весом около 10 тонн, передаёт УНН со ссылкой на Gazeta Wyborcza.
Трагическая авария произошла в пятниця, пишет издание.
“Около 8:30 утра мы получили сообщение о несчастном случае со смертельным исходом. 37-летний рабочий был раздавлен газопроводом, который весил около 10 тонн”, — сообщил представитель Тарновской полиции Павел Климек.
Мужчину вытащили из трубопровода. Однако внутренние повреждения были настолько серьезными, что спасти его было невозможно. Он умер до прибытия спасателей.
Полиция и прокуратура, которая расследует обстоятельства происшествия, работают на месте. Предварительные результаты показывают, что труба выпала из защитной сетки и скатилась в траншею, где находился рабочий.
Как сообщал УНН, накануне стало известно, что по меньшей мере двое украинцев погибли в ДТП на территории Чехии.