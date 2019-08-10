Українця вбило трубою на будівництві газопроводу в Польщі
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. У Польщі загинув 37-річний громадянин України, який працював на будівництві газопроводу в місті Погорська воля біля Тарнова. Чоловіка придавило трубою, вагою близько 10 тонн, передає УНН з посиланням на Gazeta Wyborcza.
Трагічна аварія сталася в п'ятниця, пише видання.
"Близько 8:30 ранку ми отримали повідомлення про нещасний випадок зі смертельним наслідком. 37-річний робітник був розчавлений газопроводом, який важив близько 10 тонн", - повідомив представник Тарновської поліції Павло Клімек.
Чоловіка витягли з трубопроводу. Однак внутрішні пошкодження були настільки серйозними, що врятувати його було неможливо. Він помер до прибуття рятувальників.
Поліція і прокуратура, які розслідують обставини події, працюють на місці. Попередні результати показують, що труба випала з захисної сітки і скотилася в траншею, де перебував робочий.
Як повідомляв УНН, напередодні стало відомо, що щонайменше двоє українців загинули в ДТП на території Чехії.