Украина запросила аварийную помощь из энергосистемы Словакии

Цитата

“Из Словакии 100 МВт”, — сказали в “Укрэнерго”.

Дополнение

Министерство энергетики Беларуси сообщило, что страна сегодня, 2 ноября, возобновила поставки электроэнергии в Украину в рамках аварийной помощи.

Контекст

25 октября стало известно, что Укрэнерго отменило аукцион на импорт электроэнергии из РФ и Беларуси за решения суда по иску "ДТЭК Западэнерго". Возможность возобновления импорта из этих стран должна появиться с 1 ноября.

Так, 26 мая НКРЭКУ одобрило запрет на импорт электроэнергии из Беларуси и Российской Федерации до 1 октября 2021 года.

Позже его продлили еще на месяц.

На фоне возможности восстановления импорта электроэнергии из РФ и Беларуси 1 ноября, на днях состоялся месячный аукцион на доступ к межгосударственным сечениям, однако, по резервной процедуре.

А уже 30 октября Укрэнерго сообщило, что восстановит электронные аукционы на доступ к межгосударственным электросетям, что может позволить в том числе импорт электроэнергии из Беларуси и РФ - после решения ОАСК, который отменил соответствующий запрет.

Это происходит на фоне невыполнения плана накопления угля на ТЭС для производства электроэнергии в Украине.