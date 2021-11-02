Україна запросила аварійну допомогу з енергосистеми Словаччини
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Україна запросила аварійну допомогу обсягом 100 МВт з енергосистеми Словаччини. Про це журналісту УНН повідомили в “НЕК “Укренерго”.
Цитата
“Зі Словаччини 100 МВт”, — сказали в “Укренерго”.
Доповнення
Міністерство енергетики Білорусі повідомило, що країна сьогодні, 2 листопада, відновила постачання електроенергії в Україну в рамках аварійної допомоги.
Контекст
25 жовтня стало відомо, що Укренерго скасувало аукціон на імпорт електроенергії з РФ і Білорусі через рішення суду за позовом "ДТЕК Західенерго". Можливість відновлення імпорту з цих країн повинна з'явитися з 1 листопада.
Так, 26 травня НКРЕКП схвалило заборону на імпорт електроенергії з Білорусі та Російської Федерації до 1 жовтня 2021 року.
Пізніше його продовжили ще на місяць.
На тлі можливості відновлення імпорту електроенергії з РФ і Білорусі 1 листопада, днями відбувся місячний аукціон на доступ до міждержавних перетинів, однак, за резервною процедурою.
А вже 30 жовтня Укренерго повідомило, що відновить електронні аукціони на доступ до міждержавних електромереж, що може дозволити в тому числі імпорт електроенергії з Білорусі та РФ - після рішення ОАСК, скасував відповідну заборону.
Це відбувається на тлі невиконання плану накопичення вугілля на ТЕС для виробництва електроенергії в Україні.