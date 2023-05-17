Украина привлечет до 8 млрд долларов от Южной Кореи

ukru
13 марта, 19:26 • 72211 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 115191 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

Эксклюзив
13 марта, 13:47 • 111935 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 111587 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 104181 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 100206 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Эксклюзив
13 марта, 06:36 • 111587 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 131959 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 174621 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 205583 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Взрывы раздаются в Харькове: предварительно, есть попадание в жилой дом

Взрывы раздаются в Харькове: предварительно, есть попадание в жилой дом

13 марта, 19:03 • 38284 просмотра
Зеленский принял участие в ифтаре с воинами и наградил героев Украины

Зеленский принял участие в ифтаре с воинами и наградил героев Украины

13 марта, 20:33 • 34450 просмотра
Наследный принц Саудовской Аравии по телефону напомнил путину о войне в Украине

Наследный принц Саудовской Аравии по телефону напомнил путину о войне в Украине

13 марта, 22:49 • 45103 просмотра
Условия путина относительно перемирия предоставят россии непропорциональные преимущества - ISW

Условия путина относительно перемирия предоставят россии непропорциональные преимущества - ISW

02:47 • 30089 просмотра
ВСУ покидают курскую область под давлением США – Le Monde

ВСУ покидают курскую область под давлением США – Le Monde

03:43 • 71503 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 174621 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 205583 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 146861 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 153308 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 189746 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 74780 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 105148 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 122002 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 157580 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 164347 просмотра
Актуальное
Украина привлечет до 8 млрд долларов от Южной Кореи

Украина привлечет до 8 млрд долларов от Южной Кореи

Киев • УНН

 • 999592 просмотра

КИЕВ. 17 мая. УНН. Украина получит до 8 миллиардов долларов от Фонда экономического развития и сотрудничества (EDCF), специального подразделения Корейского Экспортно-Импортного Банка. Соответствующее предварительное соглашение страны подписали в четверг, информирует УНН со ссылкой на сайт Министерства экономики Украины.

Цитата

"Украина включена в перечень приоритетных стран двустороннего сотрудничества с Республикой Корея в рамках программы Официальной помощи развитию (ODA). Возможность получения первого транша от EDCF в размере до 300 миллионов долларов появится уже в 2023 году в течение 3-4 месяцев с момента подписания второго этапа соглашения, что ожидается через месяц от сегодняшнего чрезвычайно важного события", - сообщила первый вице-премьер-министр – экономики Украины Юлия Свириденко.

Детали

Она добавила, что следующий транш до 3 миллиардов долларов станет доступным в 2024 году с постепенным увеличением лимита до 8 миллиардов долларов по мере наполнения пайплайна проектов. Кроме этого, Украина сможет использовать корейские мощности и опыт для послевоенного восстановления разрушенной инфраструктуры, промышленных и гражданских объектов, отметила министр.

Отмечается, что средства будут привлечены на долгосрочный период под минимальные проценты: срок кредита может составлять до 40 лет под 0,15% годовых с отсрочкой возврата тела кредита на 10 лет. Займы будут предоставляться Экспортно-импортным банком Кореи в рамках фонда EDCF.

Церемония предварительного подписания состоялась в рамках конференции "Азиатское лидерство". Сообщается, что завершение работы над соглашением между правительствами Украины и Южной Кореи является важным этапом, который позволяет "уже сейчас" начать работу над отдельными проектами. Для привлечения финансирования конкретных проектов будут заключаться отдельные кредитные договоры. Со своей стороны, Правительство Кореи может предоставлять гранты и техническую помощь для подготовки и оценки проектов, сообщили в Минэкономики.

Кроме этого, планируется открытие офиса EDCF в Украине.

"Реализация соглашения откроет новые возможности для сотрудничества бизнеса обеих стран. Мы рассчитываем на активное участие корейского бизнеса в послевоенном восстановлении нашей страны, а сегодняшнее подписание позволит привлечь значительные инвестиции из Южной Кореи для размещения в Украине новых технологических производств в стратегически важных отраслях в партнерстве с глобальными корейскими корпорациями", - подытожила Свириденко.

Напомним

16 мая Первая леди Украины Елена Зеленская встретилась с президентом Южной Кореи Юн Сок Йолем. Обсудили потребность в средствах ПВО, чтобы прекратить ракетный терроризм России, а также необходимость средств для разминирования территорий.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономика

Обратиться по вопросам размещения рекламы