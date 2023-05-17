Украина привлечет до 8 млрд долларов от Южной Кореи

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"Украина включена в перечень приоритетных стран двустороннего сотрудничества с Республикой Корея в рамках программы Официальной помощи развитию (ODA). Возможность получения первого транша от EDCF в размере до 300 миллионов долларов появится уже в 2023 году в течение 3-4 месяцев с момента подписания второго этапа соглашения, что ожидается через месяц от сегодняшнего чрезвычайно важного события", - сообщила первый вице-премьер-министр – экономики Украины Юлия Свириденко.

Детали

Она добавила, что следующий транш до 3 миллиардов долларов станет доступным в 2024 году с постепенным увеличением лимита до 8 миллиардов долларов по мере наполнения пайплайна проектов. Кроме этого, Украина сможет использовать корейские мощности и опыт для послевоенного восстановления разрушенной инфраструктуры, промышленных и гражданских объектов, отметила министр.

Отмечается, что средства будут привлечены на долгосрочный период под минимальные проценты: срок кредита может составлять до 40 лет под 0,15% годовых с отсрочкой возврата тела кредита на 10 лет. Займы будут предоставляться Экспортно-импортным банком Кореи в рамках фонда EDCF.

Церемония предварительного подписания состоялась в рамках конференции "Азиатское лидерство". Сообщается, что завершение работы над соглашением между правительствами Украины и Южной Кореи является важным этапом, который позволяет "уже сейчас" начать работу над отдельными проектами. Для привлечения финансирования конкретных проектов будут заключаться отдельные кредитные договоры. Со своей стороны, Правительство Кореи может предоставлять гранты и техническую помощь для подготовки и оценки проектов, сообщили в Минэкономики.

Кроме этого, планируется открытие офиса EDCF в Украине.

"Реализация соглашения откроет новые возможности для сотрудничества бизнеса обеих стран. Мы рассчитываем на активное участие корейского бизнеса в послевоенном восстановлении нашей страны, а сегодняшнее подписание позволит привлечь значительные инвестиции из Южной Кореи для размещения в Украине новых технологических производств в стратегически важных отраслях в партнерстве с глобальными корейскими корпорациями", - подытожила Свириденко.

Напомним

16 мая Первая леди Украины Елена Зеленская встретилась с президентом Южной Кореи Юн Сок Йолем. Обсудили потребность в средствах ПВО, чтобы прекратить ракетный терроризм России, а также необходимость средств для разминирования территорий.