Україна залучить до 8 млрд доларів від Південної Кореї
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. Україна отримає до 8 мільярдів доларів від Фонду економічного розвитку і співробітництва (EDCF), спеціального підрозділу Корейського Експортно-Імпортного Банку. Відповідну попередню угоду країни підписали у четвер, інформує УНН з посиланням на сайт Міністерства економіки України.
Цитата
"Україна включена до переліку пріоритетних країн двостороннього співробітництва з Республікою Корея в рамках програми Офіційної допомоги розвитку (ODA). Можливість отримання першого траншу від EDCF в розмірі до 300 мільйонів доларів з'явиться вже у 2023 протягом 3-4 місяців з моменту підписання другого етапу угоди, що очікується за місяць від сьогоднішньої надзвичайно важливої події", - повідомила перший віцепрем’єр-міністр – міністр економіки України Юлія Свириденко.
Деталі
Вона додала, що наступний транш до 3 мільярдів доларів стане доступним у 2024 році з поступовим збільшенням ліміту до 8 мільярдів доларів у міру наповнення пайплайну проектів. Крім цього, Україна зможе використовувати корейські потужності та досвід для повоєнної відбудови зруйнованої інфраструктури, промислових та цивільних об’єктів, зауважила міністр.
Зазначається, що кошти будуть залучені на довгостроковий період під мінімальні відсотки: термін кредиту може складати до 40 років під 0,15% річних із відстрочкою повернення тіла кредиту на 10 років. Позики надаватимуться Експортно-імпортним банком Кореї в рамках фонду EDCF.
Церемонія попереднього підписання відбулася в рамках конференції "Азійське лідерство". Повідомляється, що завершення роботи над угодою між урядами України та Південної Кореї є важливим етапом, який дозволяє "вже зараз" розпочати роботу над окремими проєктами. Для залучення фінансування конкретних проєктів будуть укладатися окремі кредитні договори. Зі свого боку, Уряд Кореї може надавати гранти та технічну допомогу для підготовки та оцінки проектів, повідомили у Мінекономіки.
Крім цього, планується відкриття офісу EDCF в Україні.
"Реалізація угоди відкриє нові можливості для співпраці бізнесу обох країн. Ми розраховуємо на активну участь корейського бізнесу у повоєнному відновленні нашої країни, а сьогоднішнє підписання дозволить залучити значні інвестиції з Південної Кореї для розміщення в Україні нових технологічних виробництв в стратегічно важливих галузях у партнерстві з глобальними корейськими корпораціями", - підсумувала Свириденко.
Нагадаємо
16 травня Перша леді України Олена Зеленська зустрілась з президентом Південної Кореї Юн Сок Йолем. Обговорили потребу у засобах ППО, щоб припинити ракетний тероризм росії, а також необхідність засобів для розмінування територій.