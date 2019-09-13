Украина ищет новое время для встречи в нормандском формате

"Такая встреча (в нормандском формате - ред.) планировалась в ближайшее время. Французский президент предложил это сделать в Париже. Мы сейчас ищем новое время, а место останется то же. Зелинского в первую очередь интересует обсудить проблемы связанные с безопасностью, как завершить обстрелы, как отвести войска и создать успешные условия для проведения дальнейшей работы", - сказал Пристайко.

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Напомним, помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Россия готова к проведению саммита в нормандском формате в Париже, однако необходимо выполнение ряда условий, в том числе с украинской стороны.