Украина ищет новое время для встречи в нормандском формате
Киев • УНН
КИЕВ. 13 сентября. УНН. Украина ищет новое время для встречи в нормандском формате, чтобы встретиться с российской стороной и обсудить вопросы безопасности. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в эфире одного из каналов, передает УНН.
"Такая встреча (в нормандском формате - ред.) планировалась в ближайшее время. Французский президент предложил это сделать в Париже. Мы сейчас ищем новое время, а место останется то же. Зелинского в первую очередь интересует обсудить проблемы связанные с безопасностью, как завершить обстрелы, как отвести войска и создать успешные условия для проведения дальнейшей работы", - сказал Пристайко.
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Напомним, помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Россия готова к проведению саммита в нормандском формате в Париже, однако необходимо выполнение ряда условий, в том числе с украинской стороны.