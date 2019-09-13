Україна шукає новий час для зустрічі в нормандському форматі
Київ • УНН
КИЇВ. 13 вересня. УНН. Україна шукає новий час для зустрічі у нормандському форматі, щоб зустрітися з російською стороною і обговорити питання безпеки. Про це повідомив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко в ефірі одного з каналів, передає УНН.
“Така зустріч (у нормандському форматі - ред.) планувалася найближчим часом. Французький президент запропонував це зробити в Парижі. Ми зараз шукаємо новий час, а місце залишиться те саме. Зеленського в першу чергу цікавить обговорити проблеми пов’язані з безпекою, як завершити обстріли, як відвести війська і створити успішні умови для проведення подальшої роботи”, — сказав Пристайко.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Кремлі заявили, що саміт "нормандської четвірки" може пройти у жовтні в Парижі
Нагадаємо, помічник президента Росії Юрій Ушаков заявив, що Росія готова до проведення саміту в нормандському форматі в Парижі, проте необхідно виконання низки умов, в тому числі з української сторони.