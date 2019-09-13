У Путіна знову висунули умови для проведення "нормандської зустрічі"

Так, за словами помічника Путіна, після обміну утримуваними особами між Росією і Україною, що відбувся 7 вересня, "всі розуміють, що, напевно, варто провести саміт в нормандському форматі, щоб з новим українським лідером обговорити можливі подальші кроки щодо активізації врегулювання кризи на сході України".

"Ми вважаємо, що цю зустріч проводити потрібно, і ми згодні, що її, як пропонує президент Франції, можна провести в Парижі, тобто, ми готові поїхати в Париж, але для цього, звичайно, потрібно вирішити кілька питань", - сказав Ушаков.

Він назвав три основні умови, "які, якщо вони будуть реалізовані, могли б забезпечити успіх очікуваної зустрічі в верхах".

Зокрема, за його словами, необхідно "остаточно відрегулювати питання з розведенням сил і засобів в трьох населених пунктах - Станиця Луганська, Петровське та Золоте", пише ЗМІ.

За словами Ушакова, це питання давно обговорюється радниками лідерів, а також контактною групою.

"Ми також вважаємо за необхідне в переддень саміту письмово зафіксувати в рамках контактної групи так звану "формулу Штайнмайєра", яка передбачає, що закон про особливий статус Донбасу починає діяти на тимчасовій основі в день виборів і на постійній - після виборів, після підсумкової доповіді БДІПЛ ОБСЄ. І наша третя важлива умова - це попереднє узгодження підсумків саміту, тобто узгодження тих результатів, які будуть представлені громадськості і які в подальшому будуть орієнтиром для подальшої роботи по врегулюванню цієї кризи", - сказав Ушаков.

Представник Кремля зазначив, що "з урахуванням всіх цих моментів можна буде домовитися і про конкретну дату цього саміту".

Як повідомляв УНН, українська сторона наполягає на тому, щоб зустріч лідерів нормандського формату відбулася вже у вересні.