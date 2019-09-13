У Путина вновь выдвинули условия для проведения “нормандской встречи”

КИЕВ. 13 сентября. УНН. Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Россия готова к проведению саммита в нормандском формате в Париже, однако необходимо выполнение ряда условий, в том числе с украинской стороны. Об этом он сказал журналистам в пятницу, передаёт УНН со ссылкой на ТАСС.