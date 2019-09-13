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У Путина вновь выдвинули условия для проведения “нормандской встречи”

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 сентября. УНН. Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Россия готова к проведению саммита в нормандском формате в Париже, однако необходимо выполнение ряда условий, в том числе с украинской стороны. Об этом он сказал журналистам в пятницу, передаёт УНН со ссылкой на ТАСС.

Так, по словам помощника Путина, после состоявшегося 7 сентября обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной “все понимают, что, наверное, стоит провести саммит в нормандском формате, чтобы с новым украинским лидером обсудить возможные дальнейшие шаги по активизации урегулирования кризиса на востоке Украины”.

“Мы считаем, что эту встречу проводить нужно, и мы согласны, что ее, как предлагает президент Франции, можно провести в Париже, то есть, мы готовы поехать в Париж, но для этого, конечно, нужно решить несколько вопросов”, — сказал Ушаков.

Он назвал три основных условия, “которые, если они будут реализованы, могли бы обеспечить успех ожидаемой встречи в верхах”.

В частности, по его словам, необходимо “окончательно отрегулировать вопрос с разведением сил и средств в трех населенных пунктах — Станица Луганская, Петровское и Золотое”, пишет СМИ.

Со слов Ушакова, этот вопрос давно обсуждается советниками лидеров, а также контактной группой.

“Мы также считаем важным в преддверие саммита письменно зафиксировать в рамках контактной группы так называемую „формулу Штайнмайера“, которая предусматривает, что закон об особом статусе Донбасса начинает действовать на временной основе в день выборов и на постоянно — после выборов, после итогового доклада БДИПЧ ОБСЕ. И наше третье важное условие — это предварительное согласование итогов саммита, то есть согласование тех результатов, которые будут представлены общественности и которые в последующем будут ориентиром для дальнейшей работы по урегулированию этого кризиса”, — сказал Ушаков.

Представитель Кремля отметил, что “с учетом всех этих моментов можно будет условиться и о конкретной дате этого саммита”.

Как сообщал УНН, украинская сторона настаивает на том, чтобы встреча лидеров нормандского формата состоялась уже в сентябре. 

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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