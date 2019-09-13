Украина планирует в ближайшее время освободить всех пленных из России - Пристайко

"Вы видите с какой скоростью мы двигались в этот раз. На переговоры ушло несколько месяцев. И эта параллельная работа уже происходит, по освобождению всех на всех. Это предполагает что мы знаем списки, соглашаемся на эти списки. Мы планируем в ближайшее время наших ребят вернуть", - сказал Пристайко.

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Напомним, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Кремль не исключает нового обмена удерживаемыми лицами с Украиной, но для этого нужно время.