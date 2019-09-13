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Україна планує найближчим часом визволити всіх полонених з Росії - Пристайко

Україна планує найближчим часом визволити всіх полонених з Росії - Пристайко

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 вересня. УНН. Україна найближчим часом планує повернути відразу всіх українських полонених з Російської Федерації. Про це повідомив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко в ефірі одного з каналів, передає УНН.

“Ви бачите з якою швидкістю ми рухалися цього разу. На переговори пішло кілька місяців. І ця паралельна робота вже відбувається, по звільненню всіх на всіх. Це передбачає що ми знаємо списки, погоджуємося на ці списки. Ми плануємо найближчим часом наших хлопців повернути”, — сказав Пристайко.

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Нагадаємо, прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков повідомив, що Кремль не виключає нового обміну утримуваними особами з Україною, але для цього потрібен час.

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