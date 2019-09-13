Пристайко про готовність РФ домовлятись: є певне потепління
Київ • УНН
КИЇВ. 13 вересня. УНН. Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко говорячи про готовність РФ домовлятись, зазначив, що є певне потепління, відлига. Про це він сказав в ефірі одного з каналів, передає УНН.
“Ми розуміємо з вами, що навести порядок ми зможемо, якщо український порядок перейде на нашу землю. Ми зараз шукаємо компроміс, як відновити мир. Вочевидь це не входить в інтереси Росії. Саме для цього і придуманий Мінський формат, домовленості. Наскільки Росія готова зараз домовлятися — є певне потепління, відлига. І Зеленський намагається це використати”, — сказав Пристайко.
За його словами на переговори є мало часу, адже Президент України не збирається чекати наступні 5 років, доки помиратимуть бійці.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заявив, що місцеві вибори на Донбасі повинні відбутися за українським законодавством.