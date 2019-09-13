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Зеленський розповів, за яких умов можуть відбутися місцеві вибори на Донбасі

Зеленський розповів, за яких умов можуть відбутися місцеві вибори на Донбасі

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 вересня. УНН. Місцеві вибори на Донбасі повинні відбутися за українським законодавством. Про це у п'ятницю заявив Президент України Володимир Зеленський за результатами зустрічі з президентом Естонської Республіки Керсті Кальюлайд, передає УНН.

"Інформацію про можливість виборів на окупованих територіях я зможу прокоментувати тільки після того, як ми домовимося у нормандському форматі, тому що це є частиною Мінських домовленостей", - сказав Зеленський.

За його словами, зараз готується план розмови на нормандській зустрічі та узгоджується дата. Після цього суспільство дізнається про всі деталі.

Президент зазначив, що до проведення цих виборів потрібно вирішити низку складних питань: спочатку питання обміну утримуваними особами, потім розведення військ у Золотому та Петрівському, а після цього – по всій 400-кілометровій лінії зіткнення.

"Тільки після цього ми можемо говорити про формат виборів на окупованих територіях. Якщо ми хочемо з вами вважати – а я думаю, що кожен українець вважає, що Донбас – це Україна, — то місцеві вибори там повинні бути, але повинні бути за українським законодавством. Всі інші деталі та терміни я не можу з вами зараз обговорювати", - сказав Глава держави.

Нагадаємо, українська сторона наполягає на тому, щоб зустріч лідерів нормандського формату відбулась уже в вересні, проте точної дати ще немає.

Раніше Президент України Володимир Зеленський заявив, що під час зустрічі лідерів чотирьох країн нормандського формату обговорюватимуть багато питань, серед яких - Мінські домовленості і формула Штайнмаєра.

Українські Національні Новини

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