Зеленский рассказал, при каких условиях могут произойти местные выборы на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 13 сентября. УНН. Местные выборы на Донбассе должны состояться согласно украинскому законодательству. Об этом в пятницу заявил Президент Украины Владимир Зеленский по результатам встречи с президентом Эстонской Республики Керсти Кальюлайд, передает УНН.
"Информацию о возможности выборов на оккупированных территориях я смогу прокомментировать только после того, как мы договоримся в нормандском формате, потому что это является частью Минских договоренностей", - сказал Зеленский.
По его словам, сейчас готовится план разговора на нормандской встречи и согласовывается дата. После этого общество узнает все детали.
Президент отметил, что до проведения этих выборов нужно решить ряд сложных вопросов: сначала вопрос обмена удерживаемыми лицами, затем разведение войск в Золотом и Петровском, а затем - по всей 400-километровой линии соприкосновения.
"Только после этого мы можем говорить о формате выборов на оккупированных территориях. Если мы хотим с вами считать - а я думаю, что каждый украинец считает, что Донбасс - это Украина, - это местные выборы там должны быть, но должны быть по украинскому законодательству. Все остальные детали и сроки я не могу с вами сейчас обсуждать", - сказал Глава государства.
Напомним, украинская сторона настаивает на том, чтобы встреча лидеров нормандского формата состоялась уже в сентябре, однако точной даты еще нет.
Ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время встречи лидеров четырех стран нормандского формата обсуждать многие вопросы, среди которых - Минские договоренности и формула Штайнмайера.