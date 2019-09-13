Пристайко о готовности РФ договариваться: есть определенное потепление

"Мы понимаем с вами, что навести порядок мы сможем, если украинский порядок перейдет на нашу землю. Мы сейчас ищем компромисс, как восстановить мир. Очевидно, это не входит в интересы России. Именно для этого и придуман Минский формат, договоренности. Насколько Россия готова сейчас договариваться - есть определенное потепление, оттепель. И Зеленский пытается это использовать", - сказал Пристайко.

По его словам на переговоры мало времени, ведь Президент Украины не собирается ждать следующие 5 лет, пока будут умирать бойцы.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что местные выборы в Донбассе должны состояться согласно украинскому законодательству.