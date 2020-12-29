Украина получит 16 млн доз вакцины от коронавируса - Немчинов

Следовательно, власть сможет бесплатно вакцинировать 8 млн украинцев — с расчетом две дозы на одного человека.

“Уж не 8 млн, а 16 млн доз вакцины от коронавируса (получит Украина, — ред.). 8 млн — это количество доз, которые нужно два раза уколоть для 4 млн граждан. Соответственно, 16 млн доз — для 8 млн граждан. Это то, что в рамках механизма COVAX”, — отметил он.

Прежде всего прививаться смогут люди из группы риска — медики, пожилые люди и те, у кого есть сопутствующие заболевания.

“Далее, когда мы перейдем к плановым закупкам вакцины, которые уже сертифицированы в США, Канаде и ЕС, мы сможем дать возможность людям, которые не входят в приоритетные списки, вакцинироваться самостоятельно”, — добавил Немчинов.

Ранее похожую информацию о получении дополнительных 8 млн вакцин озвучивал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. Впрочем, тот же Ляшко позже говорил, что согласно плану вакцинации Украина нуждается 40 млн доз вакцин от COVID-19, чтобы вакцинировать 23 млн граждан.

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Как сообщалось, Президент Владимир Зеленский отмечал, что Украина работает над получением первых партий вакцин от COVID-19 в январе 2021 года.

Добавим, что в Украине утвердили план вакцинации от COVID-19. Министр здравоохранения Максим Степанов заявлял, что кампания по вакцинации населения от COVID-19 в 2021-2022 годах будет проходить в 5 этапов.