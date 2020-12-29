Україна отримає 16 млн доз вакцини від коронавірусу — Немчінов

Відтак, влада зможе безкоштовно вакцинувати 8 млн українців — із розрахунком дві дози на одну людину.

“Вже не 8 млн, а 16 млн доз вакцини від коронавірусу (отримає Україна, — ред.). 8 млн — це кількість доз, які потрібно два рази вколоти для 4 млн громадян. Відповідно, 16 млн доз — для 8 млн громадян. Це те, що в межах механізму COVAX”, — зазначив він.

Насамперед вакцинуватись зможуть люди з групи ризику — медики, люди похилого віку та ті, у кого є супутні захворювання.

“Далі, коли ми перейдемо до планових закупівель вакцини, які вже сертифіковані в США, Канаді та ЄС, ми зможемо дати можливість людям, які не входять до пріоритетних списків, вакцинуватися самостійно”, — додав Немчінов.

Раніше схожу інформацію про отримання додаткових 8 млн вакцин озвучував головний санітарний лікар України Віктор Ляшко. Втім, той же Ляшко пізніше казав, що згідно з планом вакцинації Україна потребує 40 млн доз вакцин від COVID-19, щоб вакцинувати 23 млн громадян.

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Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський відзначав, що Україна працює над отриманням перших партій вакцин від COVID-19 в січні 2021 року.

Додамо, що в Україні затвердили план вакцинації від COVID-19. Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявляв, що кампанія із вакцинації населення від COVID-19 у 2021-2022 роках відбуватиметься у 5 етапів.