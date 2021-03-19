Украина менее чем за месяц переходит ко второму этапу вакцинации от COVID-19 - Степанов

ukru
Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 48435 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 67033 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 108769 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 144413 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 195469 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 193370 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 279551 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 327497 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 157865 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 143159 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

3 марта, 16:18 • 107144 просмотра
Это самое худшее заявление: Трамп раскритиковал слова Зеленского о соглашении о завершении войны

Это самое худшее заявление: Трамп раскритиковал слова Зеленского о соглашении о завершении войны

3 марта, 17:08 • 27959 просмотра
При каких условиях в США будут открыты для возобновления переговоров с Украиной: Волц ответил

При каких условиях в США будут открыты для возобновления переговоров с Украиной: Волц ответил

3 марта, 17:27 • 27527 просмотра
Трамп не хочет, чтобы Зеленский ушел в отставку - министр торговли США

Трамп не хочет, чтобы Зеленский ушел в отставку - министр торговли США

3 марта, 17:57 • 21429 просмотра
"Большая пятерка" стран НАТО провела срочную видеоконференцию по поводу Украины

"Большая пятерка" стран НАТО провела срочную видеоконференцию по поводу Украины

20:31 • 32872 просмотра
публикации
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 327495 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 280830 просмотра
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

28 февраля, 14:39 • 436031 просмотра
Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

28 февраля, 09:20 • 401939 просмотра
Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

28 февраля, 06:23 • 385107 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

3 марта, 16:18 • 107145 просмотра
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

3 марта, 10:45 • 186467 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

3 марта, 08:50 • 214626 просмотра
Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

3 марта, 08:22 • 194540 просмотра
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

2 марта, 18:35 • 279551 просмотра
Актуальное
Украина менее чем за месяц переходит ко второму этапу вакцинации от COVID-19 - Степанов

Украина менее чем за месяц переходит ко второму этапу вакцинации от COVID-19 - Степанов

Киев  •  УНН

 • 20186 просмотра

КИЕВ. 19 марта. УНН. Украина менее чем за месяц переходит ко второму этапу вакцинации от COVID-19. Со следующей недели в Украине начинается работа стационарных пунктов прививки от коронавируса и вакцинация семейных врачей. Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, выступая в Верховной Раде, передает корреспондент УНН.

Цитата:

"Дорожная карта вакцинации предусматривает 5 основных этапов. Менее чем за месяц... мы перешли ко второму этапу вакцинации. Со следующей недели начинается работа стационарных пунктов прививки и вакцинация семейных врачей", - сказал министр.

Детали

Министр напомнил, что на сегодня в Украине вакцинировано 92 713 человек.

Этапы вакцинации в Украине

По данным Минздрава, многоуровневая кампания по вакцинации против COVID-19 охватит не менее 50% населения страны. Она продлится в 2021-2022 годах и будет проходить в 5 этапов:

  • Первый - предусматривает вакцинацию людей с критическим риском инфицирования и развития COVID-19 и тех, кто выполняет критические функции в ответ на пандемию коронавирусной болезни COVID-19. Речь идет о медицинских работников, оказывающих помощь больным коронавирусной болезнью в условиях стационара, и военных, участвующих в ООС. На этом этапе планируется охватить примерно 355 тыс. человек.
  • Второй - вакцинация людей с очень высоким риском инфицирования и развития COVID-19 и тех, кто предоставляет медицинские услуги. Плановый охват на втором этапе составит примерно 2,3 млн человек.
  • Третий - вакцинация людей с высоким риском инфицирования и развития COVID-19 и тех, которые выполняет функции по поддержанию безопасности и жизнедеятельности государства. Плановый охват: примерно 7,2 млн человек.
  • Четвертый - вакцинация людей с повышенным риском инфицирования и развития COVID-19 и тех, кто выполняет функции по поддержанию безопасности и жизнедеятельности государства. Плановый охват: примерно 11 млн человек.
  • Пятый - вакцинация других категорий населения, которые не входят в число приоритетных групп. Речь идет о людях в возрасте до 59 лет без сопутствующих заболеваний. Плановый охват: примерно 19 млн человек.

Дополнение

В Украине 24 февраля стартовала вакцинация от COVID-19, первым прививку получил врач из Черкасс - вакциной Oxford/AstraZeneca (Covishield).

Первая партия вакцин от коронавируса прибыла в Украину 23 февраля. Вакцина летела с Индии, с остановкой в Стамбуле. 21 февраля 2021 года министр здравоохранения Максим Степанов проконтролировал отгрузку первой партии в 500 тыс. вакцин AstraZeneca (Covishield) с завода-изготовителя в индийском городе Пуне.

Как сообщил глава Минздрава Максим Степанов, в Украину прибыло именно этих 500 тыс. доз вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield).

Добавим, 22 февраля в Украине зарегистрировали вакцину Oxford/AstraZeneca (Covishield) против COVID-19.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политикаЗдоровье

Обратиться по вопросам размещения рекламы