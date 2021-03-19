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Україна менше ніж за місяць переходить до другого етапу вакцинації від COVID-19 - Степанов

Україна менше ніж за місяць переходить до другого етапу вакцинації від COVID-19 - Степанов

Київ • УНН

 • 20196 перегляди

КИЇВ. 19 березня. УНН. Україна менше ніж за місяць переходить до другого етапу вакцинації від COVID-19. З наступного тижня в Україні розпочинається робота стаціонарних пунктів щеплення від коронавірусу та вакцинація сімейних лікарів. Про це заявив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, виступаючи у Верховній Раді, передає кореспондент УНН.

Цитата:

“Дорожня карта вакцинації передбачає 5 основних етапів. Менше ніж за місяць... ми перейшли до другого етапу вакцинації. З наступного тижня розпочинається робота стаціонарних пунктів щеплення та вакцинація сімейних лікарів”, — сказав міністр.

Деталі

Міністр нагадав, що на сьогодні в Україні вакциновано 92 713 людей.

Етапи вакцинації в Україні

За даними МОЗ, багаторівнева кампанія з вакцинації проти COVID-19 охопить щонайменше 50% населення країни. Вона триватиме протягом 2021-2022 років та буде проходити у 5 етапів:

  • Перший — передбачає вакцинацію людей із критичним ризиком інфікування та розвитку COVID-19 та тих, які виконують критичні функції у відповідь на пандемію коронавірусної хвороби COVID-19. Йдеться про медичних працівників, які надають допомогу хворим на коронавірусну хворобу в умовах стаціонару, та військових, які беруть участь в ООС. На цьому етапі планується охопити приблизно 355 тис. людей.
  • Другий — вакцинація людей з надзвичайно високим ризиком інфікування та розвитку COVID-19 та тих, хто надає медичні послуги. Планове охоплення на другому етапі становитиме приблизно 2,3 млн людей.
  • Третій — вакцинація людей з високим ризиком інфікування та розвитку COVID-19 та тих, які виконують функції з підтримки безпеки та життєдіяльності держави. Планове охоплення: приблизно 7,2 млн людей.
  • Четвертий — вакцинація людей з підвищеним ризиком інфікування та розвитку COVID-19 та тих, які виконують функції з підтримки безпеки та життєдіяльності держави. Планове охоплення: приблизно 11 млн людей.
  • П’ятий — вакцинація інших категорій населення, які не входять до пріоритетних груп. Йдеться про людей віком до 59 років без супутніх захворювань. Планове охоплення: приблизно 19 млн людей.

Доповнення

В Україні 24 лютого стартувала вакцинація від COVID-19, першим щеплення отримав лікар із Черкас — вакциною Oxford/AstraZeneca (Covishield).

Перша партія вакцин від коронавірусу прибула в Україну 23 лютого. Вакцина летіла з Індії, з зупинкою у Стамбулі. 21 лютого 2021 року міністр охорони здоров’я Максим Степанов проконтролював відвантаження першої партії в 500 тис. вакцин AstraZeneca (Covishield) з заводу-виробника в індійському місті Пуне.

Як повідомив голова МОЗ Максим Степанов, в Україну прибуло саме цих 500 тис. доз вакцини від коронавірусу Oxford/AstraZeneca (Covishield).

Додамо, 22 лютого в Україні зареєстрували вакцину Oxford/AstraZeneca (Covishield) проти COVID-19.

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