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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Оккупанты несут потери на Харьковщине, 42-я бригада подтверждает уничтожение полсотни захватчиков за сутки

Оккупанты несут потери на Харьковщине, 42-я бригада подтверждает уничтожение полсотни захватчиков за сутки

Киев  •  УНН

13 мая 2024, 11:32  •  2435 просмотра

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Украинские военные за сутки уничтожили более 50 российских оккупантов вблизи населенных пунктов Пилино, Глубокое и Лукьянец Харьковской области.

Бойцы 42-й отдельной механизированной бригады уничтожают противника в Харьковской области, вблизи населенных пунктов Пыльное, Глубокое и Лукьянке. Telegram-канал 42 ОМБр демонстрирует видео работы подразделений украинских защитников, передает УНН.

Меньше чем за сутки силами и средствами подразделений нашей бригады отправлено на концерт в кобзон более 50 оккупантов

 - информирует 42 ОМБр.
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В ВСУ отмечают, что противник несет большие потери вблизи населенных пунктов Пыльное, Глубокое и Лукьянке. Но, "враг не считает потери в живой силе и продолжает бросать на смерть свой личный состав", - говорится в сообщении.

Напомним,

Украинский морской ударный беспилотник уничтожил катер российских оккупантов во время успешной операции в Узкой бухте в оккупированном Крыму, указали в ГУР.

Сухопутные войска показали, как Силы обороны уничтожили 10 единиц вражеской техники13 мая 2024, 11:00 • 10371 просмотр

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Война
ukrainskie-sukhoputnie-voiskaУкраинские сухопутные войска
krymКрым
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