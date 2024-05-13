Оккупанты несут потери на Харьковщине, 42-я бригада подтверждает уничтожение полсотни захватчиков за сутки

Бойцы 42-й отдельной механизированной бригады уничтожают противника в Харьковской области, вблизи населенных пунктов Пыльное, Глубокое и Лукьянке. Telegram-канал 42 ОМБр демонстрирует видео работы подразделений украинских защитников, передает УНН.

Меньше чем за сутки силами и средствами подразделений нашей бригады отправлено на концерт в кобзон более 50 оккупантов - информирует 42 ОМБр.

В ВСУ отмечают, что противник несет большие потери вблизи населенных пунктов Пыльное, Глубокое и Лукьянке. Но, "враг не считает потери в живой силе и продолжает бросать на смерть свой личный состав", - говорится в сообщении.

Напомним,

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