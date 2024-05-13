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Окупанти несуть втрати на Харківщині, 42-га бригада підтверджує знищення півсотні загарбників за добу

Окупанти несуть втрати на Харківщині, 42-га бригада підтверджує знищення півсотні загарбників за добу

Київ • УНН

 • 22262 перегляди

Українські військові за добу знищили понад 50 російських окупантів поблизу населених пунктів Пилине, Глибоке та Лук'янець Харківської області.

Бійці 42-ї окремої механізованої бригади знищують противника у Харківській області, поблизу населених пунктів Пильне, Глибоке та Лукʼянці. Telegram-канал 42 ОМБр демонструє відео роботи підрозділів українських захисників, передає УНН.

Менше ніж за добу силами та засобами підрозділів нашої бригади відправлено на концерт до кобзона більше 50 окупантів

 – інформує 42 ОМБр.
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У ЗСУ наголошують, що противник несе великі втрати поблизу населених пунктів Пильне, Глибоке та Лукʼянці. Але, "ворог не рахує втрати в живій силі та продовжує кидати на смерть свій особовий склад", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Український морський ударний безпілотник знищив катер російських окупантів під час успішної операції у Вузькій бухті в окупованому Криму, вказали у ГУР.

Сухопутні війська показали, як Сили оборони знищили 10 одиниць ворожої техніки13.05.24, 14:00 • 36419 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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