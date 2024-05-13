Окупанти несуть втрати на Харківщині, 42-га бригада підтверджує знищення півсотні загарбників за добу
Київ • УНН
Українські військові за добу знищили понад 50 російських окупантів поблизу населених пунктів Пилине, Глибоке та Лук'янець Харківської області.
Бійці 42-ї окремої механізованої бригади знищують противника у Харківській області, поблизу населених пунктів Пильне, Глибоке та Лукʼянці. Telegram-канал 42 ОМБр демонструє відео роботи підрозділів українських захисників, передає УНН.
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У ЗСУ наголошують, що противник несе великі втрати поблизу населених пунктів Пильне, Глибоке та Лукʼянці. Але, "ворог не рахує втрати в живій силі та продовжує кидати на смерть свій особовий склад", - йдеться у повідомленні.
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