Украинская разведка опубликовала данные о 110 культурных ценностях, присвоенных россиянами в Крыму

Главное управление разведки в разделе "Похищенное наследие" на портале War&Sanctions обнародует информацию о 110 культурных ценностях, которые россияне присвоили себе во время археологических раскопок 2014–2025 годов во временно оккупированном Крыму. Об этом сообщает пресс-служба ГУР, пишет УНН.

Эти ценности были обнаружены оккупантами во время нелегальных археологических раскопок на таких объектах археологии: "Поселение Артезиан", "Генуэзская крепость Чембало", Южное предместье Херсонеса Таврического, - говорится в сообщении.

Кроме этого, обнародована информация о ценностях с территории городища Кадыковское (римский лагерь), на месте которого оккупационные власти Севастополя планируют построить торговый центр, а также об экспонатах, вывезенных агрессором из Национального заповедника "Херсонес Таврический" под прикрытием временной экспозиции в музее истории Екатеринбурга.

Отмечается, что раздел дополнили информацией о местах нелегальных археологических раскопок, фактах хищения культурных ценностей и противоправных действиях оккупационных властей рф на территории временно оккупированного Крыма.

Напомним

Строители по ошибке демонтировали историческую фреску в Ханском дворце в Бахчисарае, спутав ее со старой штукатуркой. Оккупационные СМИ цинично предложили нарисовать новую фреску вместо уничтоженной аутентичной.