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Украинская разведка опубликовала данные о 110 культурных ценностях, присвоенных россиянами в Крыму

Киев • УНН

 • 485 просмотра

ГУР обнародовало данные о 110 культурных ценностях, присвоенных россией во время археологических раскопок в Крыму в 2014–2025 годах. Среди них экспонаты из Херсонеса Таврического и других объектов, вывезенные в музей в екатеринбурге.

Украинская разведка опубликовала данные о 110 культурных ценностях, присвоенных россиянами в Крыму

Главное управление разведки в разделе "Похищенное наследие" на портале War&Sanctions обнародует информацию о 110 культурных ценностях, которые россияне присвоили себе во время археологических раскопок 2014–2025 годов во временно оккупированном Крыму. Об этом сообщает пресс-служба ГУР, пишет УНН.

Эти ценности были обнаружены оккупантами во время нелегальных археологических раскопок на таких объектах археологии: "Поселение Артезиан", "Генуэзская крепость Чембало", Южное предместье Херсонеса Таврического,

- говорится в сообщении.

Кроме этого, обнародована информация о ценностях с территории городища Кадыковское (римский лагерь), на месте которого оккупационные власти Севастополя планируют построить торговый центр, а также об экспонатах, вывезенных агрессором из Национального заповедника "Херсонес Таврический" под прикрытием временной экспозиции в музее истории Екатеринбурга.

Отмечается, что раздел дополнили информацией о местах нелегальных археологических раскопок, фактах хищения культурных ценностей и противоправных действиях оккупационных властей рф на территории временно оккупированного Крыма.

Напомним

Строители по ошибке демонтировали историческую фреску в Ханском дворце в Бахчисарае, спутав ее со старой штукатуркой. Оккупационные СМИ цинично предложили нарисовать новую фреску вместо уничтоженной аутентичной.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Общество
Главное управление разведки Украины
Крым
Севастополь
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