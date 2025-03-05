Окупанти знищили унікальну фреску Ханського палацу в Бахчисараї

Під час "реставрації" Ханського палацу в Бахчисараї будівельники зруйнували історично цінний розпис. Вони сплутали його зі старою штукатуркою. Про це повідомляє Асоціація з реінтеграції Криму, пише УНН.

Як констатують 4 березня у підконтрольних окупантам "кримських медіа", під час нескінченної "реставрації" Ханського палацу в Бахчисараї будівельники зруйнували історично цінний розпис, оскільки начебто "вони думали, що це просто стара штукатурка - йдеться в повідомленні.

За словами окупантських медіа, ремонт верхньої частини палацу вели звичайні маляри, яким поставили завдання прибрати все старе покриття. Коли попалася давня фреска, "її просто демонтували". Фреску відновити неможливо, але медіа, за даними Асоціації, цинічно запропонували намалювати її заново.

Асоціація з реінтеграції Криму підкреслює, що варварська "реставрація" Ханського палацу багаторазово критикувалася міжнародними структурами як форма фактичного знищення автентичності унікальної пам'ятки історії та культури кримських татар.

Нагадаємо

У 2024 році російські війська вирили окопи на всіх пляжах від Євпаторії до Прибережного на південному заході Криму, готуючись до можливих військових дій.

Станом на березень 2024 року, за даними Кримськотатарського ресурсного центру, за час окупації Криму 24 людини вважались зниклими безвісти, 18 з них - представники кримськотатарського народу.