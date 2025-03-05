Оккупанты уничтожили уникальную фреску Ханского дворца в Бахчисарае
Киев • УНН
Строители по ошибке демонтировали историческую фреску в Ханском дворце в Бахчисарае, перепутав её со старой штукатуркой. Оккупационные СМИ цинично предложили нарисовать новую фреску вместо уничтоженной аутентичной.
Во время "реставрации" Ханского дворца в Бахчисарае строители разрушили исторически ценный роспись. Они перепутали его со старой штукатуркой. Об этом сообщает Ассоциация по реинтеграции Крыма, пишет УНН.
Как констатируют 4 марта в подконтрольных оккупантам "крымских медиа", во время бесконечной "реставрации" Ханского дворца в Бахчисарае строители разрушили исторически ценный роспись, поскольку якобы "они думали, что это просто старая штукатурка"
По словам оккупантских медиа, ремонт верхней части дворца вели обычные маляры, которым поставили задачу убрать все старое покрытие. Когда попалась древняя фреска, "ее просто демонтировали". Фреску восстановить невозможно, но медиа, по данным Ассоциации, цинично предложили нарисовать ее заново.
Ассоциация по реинтеграции Крыма подчеркивает, что варварская "реставрация" Ханского дворца многократно критиковалась международными структурами как форма фактического уничтожения аутентичности уникального памятника истории и культуры крымских татар.
Напомним
В 2024 году российские войска вырыли окопы на всех пляжах от Евпатории до Прибрежного на юго-западе Крыма, готовясь к возможным военным действиям.
Состоянием на март 2024 года, по данным Крымскотатарского ресурсного центра, за время оккупации Крыма 24 человека считались пропавшими без вести, 18 из них - представители крымскотатарского народа.