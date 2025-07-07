Українська розвідка опублікувала дані про 110 культурних цінностей, привласнених росіянами в Криму
Київ • УНН
ГУР оприлюднило дані про 110 культурних цінностей, привласнених росією під час археологічних розкопок у Криму в 2014–2025 роках. Серед них експонати з Херсонесу Таврійського та інших об'єктів, вивезені до музею в єкатеринбурзі.
Головне управління розвідки в розділі "Викрадена спадщина" на порталі War&Sanctions оприлюднює інформацію про 110 культурних цінностей, які росіяни привласнили собі під час археологічних розкопок 2014–2025 років у тимчасово окупованому Криму. Про це повідомляє пресслужба ГУР, пише УНН.
Ці цінності були виявлені окупантами під час нелегальних археологічних розкопок на таких об’єктах археології: "Поселення Артезіан", "Генуезька фортеця Чембало", Південне передмістя Херсонесу Таврійського,
Окрім цього, оприлюднено інформацію про цінності з території городища Кадиківське (римський табір), на місці якого окупаційна влада Севастополя планує збудувати торговельний центр, а також про експонати, вивезені агресором із Національного заповідника "Херсонес Таврійський" під прикриттям тимчасової експозиції в музеї історії єкатеринбурга.
Зазначається, що розділ доповнили інформацією про місця нелегальних археологічних розкопок, факти викрадення культурних цінностей та протиправні дії окупаційної влади рф на території тимчасово окупованого Криму.
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