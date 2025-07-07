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Українська розвідка опублікувала дані про 110 культурних цінностей, привласнених росіянами в Криму

Київ • УНН

 • 582 перегляди

ГУР оприлюднило дані про 110 культурних цінностей, привласнених росією під час археологічних розкопок у Криму в 2014–2025 роках. Серед них експонати з Херсонесу Таврійського та інших об'єктів, вивезені до музею в єкатеринбурзі.

Українська розвідка опублікувала дані про 110 культурних цінностей, привласнених росіянами в Криму

Головне управління розвідки в розділі "Викрадена спадщина" на порталі War&Sanctions оприлюднює інформацію про 110 культурних цінностей, які росіяни привласнили собі під час археологічних розкопок 2014–2025 років у тимчасово окупованому Криму. Про це повідомляє пресслужба ГУР, пише УНН.

Ці цінності були виявлені окупантами під час нелегальних археологічних розкопок на таких об’єктах археології: "Поселення Артезіан", "Генуезька фортеця Чембало", Південне передмістя Херсонесу Таврійського,

- йдеться у повідомленні.

Окрім цього, оприлюднено інформацію про цінності з території городища Кадиківське (римський табір), на місці якого окупаційна влада Севастополя планує збудувати торговельний центр, а також про експонати, вивезені агресором із Національного заповідника "Херсонес Таврійський" під прикриттям тимчасової експозиції в музеї історії єкатеринбурга.

Зазначається, що розділ доповнили інформацією про місця нелегальних археологічних розкопок, факти викрадення культурних цінностей та протиправні дії окупаційної влади рф на території тимчасово окупованого Криму.

Нагадаємо

Будівельники помилково демонтували історичну фреску в Ханському палаці в Бахчисараї, сплутавши її зі старою штукатуркою. Окупаційні ЗМІ цинічно запропонували намалювати нову фреску замість знищеної автентичної.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Суспільство
Головне управління розвідки Міністерства оборони України
Крим
Севастополь
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