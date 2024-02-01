Украине известно о почти 20 тысячах детей, который принудительно вывезли в рф - генпрокурор

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин на встрече с международными партнерами рассказал, что Украине известно о почти 20 тысячах детей, которых принудительно вывезли в рф. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора, передает УНН.

Детали

В ведомстве рассказали, что в Риге продолжается международная конференция "Война россии против детей".

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Десятки ведущих спикеров собрались, чтобы обсудить проблемы принудительной депортации украинских детей и отыскать решения, которые помогут привлечь агрессора к ответственности и вернуть детей домой

В наших производствах проверяется информация о 19546 детях, которые были принудительно вывезены россией под видом "гуманитарных операций" - рассказал Андрей Костин.

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Он также подчеркнул, что такие действия запрещены международным гуманитарным правом. По словам Костина, Независимая комиссия ООН по расследованию нарушений в Украине признала, что перемещение детей не соответствовало требованиям, установленным международным гуманитарным правом.

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Кроме того, перемещения не были оправданы ни вопросами безопасности, ни медицинскими основаниями".

Мы должны использовать каждую возможность, чтобы эффективно противодействовать этим вопиющим нарушениям международного права и вернуть детей домой. Мы не имеем ни законных, ни моральных оснований останавливаться до тех пор, пока каждый ребенок не вернется домой целым и невредимым - подчеркнул генпрокурор.

Напомним

25 января Парламентская ассамблея Совета Европы единогласно приняла резолюцию "Положение Украинских Детей".

Она призывает россию и беларусь немедленно прекратить депортацию и принудительное перемещение детей, а также признать странами-членами ПАСЕ депортацию украинских детей рф геноцидом.