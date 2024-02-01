Украине известно о почти 20 тысячах детей, который принудительно вывезли в рф - генпрокурор
По словам генпрокурора, независимая комиссия ООН по расследованию нарушений в Украине пришла к выводу, что "ни в одной из ситуаций, которые рассматривала Комиссия, перемещение детей не соответствовало требованиям, установленным международным гуманитарным правом.
Украина окончательно вернула в государственную собственность "трубу Медведчука" - Фонд госимущества
Верховный Суд признал право собственности государства на украинскую часть нефтепродуктопровода "Самара-Западное направление", широко известного как "труба Медведчука".
Интенсивность атакующих действий врага выросла в несколько раз - спикер Нацгвардии об активизации оккупантов на Лиманско-Купянском направлении
Представитель Национальной гвардии Украины сообщил, что интенсивность российских атак на восточном и южном направлениях выросла почти вдвое по сравнению с прошлой осенью: за минувшие сутки произошло 146 атак на востоке и 87 на юге.
"Есть соглашение": глава Евросовета заявил о договоренности всех 27 стран ЕС о 50 млрд евро для Украины
Лидеры ЕС согласились предоставить Украине 50 млрд евро дополнительной поддержки из бюджета блока.
Турецкие банки начали закрывать счета российским компаниям
Турецкие банки начали закрывать счета все большего количества российских компаний и вводить более строгие требования к физическим лицам из-за ужесточения политики в отношении российских клиентов на фоне санкций, введенных в связи с войной в Украине.
Акции технологических гигантов упали почти на 200 миллиардов долларов после сокращения интереса инвесторов к ИИ
Инвесторы теряют доверие к таким технологическим гигантам, как Microsoft, Alphabet и AMD, после того, как их квартальные результаты не оправдали высоких ожиданий в отношении искусственного интеллекта, что привело к падению их рыночной стоимости на 190 миллиардов долларов.
рф пока не имеет в беларуси достаточных сил для вторжения в Украину - Демченко
Украина устанавливает камеры видеонаблюдения вдоль северной границы с беларусью, чтобы отслеживать любые изменения в ситуации с безопасностью.
Взрывы на аэродроме Бельбек: ракета могла повредить пункт связи - СМИ
При атаке на Севастополь мог быть поврежден узел связи, который, согласно открытым данным, относится к военному аэродрому. "Бельбек".
В 2023 году украинские производители дронов получили госконтракты на производство 58 моделей БПЛА
В 2023 году Украина значительно увеличила собственное производство беспилотников: 67 моделей были кодифицированы, а 58 получили государственные контракты.
В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт
Эксперт считает, что в Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена.