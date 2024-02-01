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Україні відомо про майже 20 тисяч дітей, який примусово вивезли до рф - генпрокурор

Україні відомо про майже 20 тисяч дітей, який примусово вивезли до рф - генпрокурор

Київ • УНН

 • 33239 перегляди

За словами генпрокурора, незалежна комісія ООН з розслідування порушень в Україні дійшла висновку, що «в жодній із ситуацій, які розглядала Комісія, переміщення дітей не відповідало вимогам, встановленим міжнародним гуманітарним правом.

Генеральний прокурор України Андрій Костін на  зустрічі з міжнародними партнерами розповів, що Україні відомо про майже 20 тисяч дітей, яких примусово вивезли до рф. Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора, передає УНН.

Деталі 

У відомстві розповіли, що в Ризі триває міжнародна конференція "Війна росії проти дітей".

росіяни незаконно вивезли з окупованої Донеччини ще 17 українських дітей - Лубінець 22.01.24, 12:44 • 22101 перегляд

Десятки провідних спікерів зібралися, щоб обговорити проблеми примусової депортації українських дітей та відшукати рішення, які допоможуть притягнути агресора до відповідальності і повернути дітей додому

У наших провадженнях перевіряється інформація щодо 19546 дітей, які були примусово вивезені росією під виглядом "гуманітарних операцій"

– розповів Андрій Костін.

Доповнення

Він також наголосив, що такі дії заборонені міжнародним гуманітарним правом. За словами Костіна, Незалежна комісія ООН з розслідування порушень в Україні визнала, що переміщення дітей не відповідало вимогам, встановленим міжнародним гуманітарним правом.

Резолюція ПАРЄ щодо депортованих українських дітей - крок до справедливості: Лубінець25.01.24, 19:07 • 30341 перегляд

Окрім того, переміщення не були виправдані ані питаннями безпеки, ані медичними підставами".

Ми повинні використовувати кожну можливість, аби ефективно протидіяти цим кричущим порушенням міжнародного права та повернути дітей додому. Ми не маємо ні законних, ні моральних підстав зупинятися доти, доки кожна дитина не повернеться додому цілою та неушкодженою

- підкреслив генпрокурор.

Нагадаємо

25 січня Парламентська асамблея Ради Європи одноголосно ухвалила резолюцію "Становище Українських Дітей".

Вона закликає росію та білорусь негайно припинити депортацію та примусове переміщення дітей, а також визнати країнами-членами ПАРЄ депортацію українських дітей рф геноцидом. 

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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