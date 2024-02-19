Украина провела первую конференцию по изучению уроков военного опыта для укрепления обороноспособности
По инициативе Министерства обороны Украины, Генерального штаба Вооруженных Сил Украины и Общественной организации "Военная школа "Боривитер" состоялась первая конференция на тему "Lessons Learned: выстраиваем системную способность".
рф распространяет фейк о тестировании препаратов на мариупольцах для западных фармкомпаний
кремлевское псевдоСМИ распространяет "новость" о тестировании ревматологических лекарственных средств на жителях Мариуполя для западных компаний в 2008-2016 годах.
198 учебных заведений в Киевской области восстановлено после разрушений рф
198 учебных заведений в Киевской области были восстановлены после того, как они были разрушены или повреждены рф во время вторжения.
На нескольких участках фронта продолжаются бои и обстрелы, ВСУ держат оборону
Ситуация на фронте остается стабильной на отдельных участках, но включает бои и вражеские обстрелы на разных направлениях: россияне совершили обстрелы вблизи Авдеевки, Первомайского и Роботино, тогда как украинцы отбили атаки в Белогоровке.
США нанесли удары по военным целям в Йемене в рамках самообороны
США нанесли удар по объектам, подконтрольным хуситам в Йемене, уничтожив три противокорабельные крылатые ракеты, подводный и надводный беспилотник.
Киберполиция предупреждает о новом SMS-фишинговом мошенничестве с доставкой посылок
Киберполиция предупреждает о новом SMS-фишинговом мошенничестве, связанном с фейковыми сообщениями о доставке посылок со ссылками, которые ведут на подконтрольные мошенникам сайты для похищения персональных данных.
Япония стремится привлечь частный сектор для поддержки Украины
Япония планирует привлечь свой частный сектор к помощи Украине в долгосрочном восстановлении и реконструкции в условиях войны с рф.
медведев угрожает Западу ядерным ударом
Бывший президент рф дмитрий медведев угрожал ядерными ударами по западным столицам, таким как Вашингтон, Берлин и Лондон, если границы рф будут соответствовать 1991 году.
Министр обороны Германии призывает США поддержать Украину для защиты американских интересов
Министр обороны Германии призывает США оказать дополнительную военную помощь Украине, чтобы предотвратить российское вторжение, которое может нанести ущерб американским экономическим интересам.
Украинская лента "20 дней в Мариуполе" получила премию BAFTA за лучший документальный фильм
Документальный фильм "20 дней в Мариуполе" получил награду BAFTA за лучший документальный фильм.