Украина провела первую конференцию по изучению уроков военного опыта для укрепления обороноспособности

Состоялась первая конференция Lessons Learned: выстраиваем системную способность. Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передает УНН.

Детали

Министерство обороны Украины совместно с Генеральным штабом Вооруженных Сил Украины и ОО "Военная школа "Боривитер" провели первую конференцию, посвященную изучению и внедрению опыта "Lessons Learned в динамической оборонной среде".

Мероприятие открыл заместитель Министра обороны Украины Станислав Гайдер, который подчеркнул главную цель этой инициативы.

Наша цель совместно с Вооруженными Силами - обеспечить максимально быстрый цикл анализа и распространения опыта на поле боя, а также использование приобретенного опыта для реализации системных изменений в секторе безопасности и обороны, в наших политиках и процессах принятия решений - заявил заместитель Министра обороны Украины Станислав Гайдер.

На конференции, которую посетили более 150 участников, обсуждались вопросы развития экосистемы изучения опыта в Вооруженных Силах, а также опыт стран-партнеров во внедрении процесса Lessons Learned. Отдельное внимание было уделено возможностям сотрудничества, в частности в контексте запуска Совместного центра Украина-НАТО по вопросам анализа, подготовки и образования (JATEC).

Добавим

Сейчас Минобороны совместно с Вооруженными Силами работает над новой политикой изучения и внедрения опыта, направленной на качественный перезапуск этого процесса и привлечения всех заинтересованных сторон. По словам Станислава Гайдера, важно поддерживать связь с партнерами и оборонной индустрией для эффективного использования опыта в сфере вооружения и постоянного совершенствования оборонных возможностей.

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