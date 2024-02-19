Україна провела першу конференцію з вивчення уроків воєнного досвіду для зміцнення обороноздатності

Відбулася перша конференція Lessons Learned: вибудовуємо системну спроможність. Про це повідомляє Міністерство оборони України, передає УНН.

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Міністерство оборони України разом з Генеральним штабом Збройних Сил України та ГО "Військова школа "Боривітер" провели першу конференцію, присвячену вивченню та впровадженню досвіду "Lessons Learned у динамічному оборонному середовищі".

Захід відкрив заступник Міністра оборони України Станіслав Гайдер, який підкреслив головну мета цієї ініціативи.

Наша мета спільно зі Збройними Силами – забезпечити максимально швидкий цикл аналізу та поширення досвіду на полі бою, а також використання набутого досвіду для реалізації системних змін в секторі безпеки та оборони, в наших політиках та процесах прийняття рішень – заявив заступник Міністра оборони України Станіслав Гайдер.

На конференції, яку відвідали понад 150 учасників, обговорювалися питання розбудови екосистеми вивчення досвіду в Збройних Силах, а також досвід країн-партнерів у впровадженні процесу Lessons Learned. Окрема увага була приділена можливостям співпраці, зокрема в контексті запуску Спільного центру Україна-НАТО з питань аналізу, підготовки та освіти (JATEC).

Додамо

Наразі Міноборони спільно з Збройними Силами працює над новою політикою вивчення та впровадження досвіду, спрямованою на якісний перезапуск цього процесу та залучення всіх зацікавлених сторін. За словами Станіслава Гайдера, важливо підтримувати зв'язок з партнерами та оборонною індустрією для ефективного використання досвіду в сфері озброєння та постійного вдосконалення оборонних спроможностей.

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