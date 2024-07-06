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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украина призвала Болгарию не использовать тему войны в политических целях

Украина призвала Болгарию не использовать тему войны в политических целях

Киев  •  УНН

6 июля 2024, 20:33  •  10349 просмотра

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Украина призывает Болгарию не использовать войну в политических целях и призывает увеличить оборонную помощь для восстановления уважения к международному праву и достижения справедливого мира.

Посольство Украины в Болгарии призвало чиновников и политические силы воздержаться от использования темы войны в политических целях. Об этом говорится в публикации ведомства на странице в Facebook, передает УНН.

Детали

Так украинское посольство отреагировало на заявление временного премьера Болгарии Димитара Главчева о том, что на саммите НАТО в Вашингтоне страна предложит начать мирные переговоры между Украиной и Россией.

В украинском ведомстве отметили, что призывы ограничить помощь Украине не приведут к миру. Способствовать укреплению безопасности во всем регионе, восстановлению уважения к международному праву и приближению справедливого мира будет только увеличение оборонной помощи для Украины.

"Призывы ограничить или заблокировать помощь Украине практически означают побуждение способствовать государству-агрессору. Замедление или ограничение предоставления необходимой помощи Украине приведет не к миру, а к большему количеству жертв и приближению фронта к границам ЕС", - говорится в сообщении.

В посольстве напомнили, что Украина совместно с союзниками работает над реализацией формулы мира президента Украины Владимира Зеленского. В частности, украинская сторона благодарна Болгарии и премьер-министру Главчеву за участие в Саммите мира в Швейцарии, который проходил 15 и 16 июня.

Болгария предложит мирные переговоры между россией и Украиной на саммите НАТО6 июля 2024, 12:48 • 49096 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Войнаполитика
ministerstvo-zakordonnykh-sprav-ukrainaМинистерство иностранных дел Украины
natoNATO
shveitsariyaШвейцария
vashington-okrug-kolumbiyaВашингтон
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
bolgariyaБолгария
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина
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