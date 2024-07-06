Украина призвала Болгарию не использовать тему войны в политических целях

Посольство Украины в Болгарии призвало чиновников и политические силы воздержаться от использования темы войны в политических целях. Об этом говорится в публикации ведомства на странице в Facebook, передает УНН.

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Так украинское посольство отреагировало на заявление временного премьера Болгарии Димитара Главчева о том, что на саммите НАТО в Вашингтоне страна предложит начать мирные переговоры между Украиной и Россией.

В украинском ведомстве отметили, что призывы ограничить помощь Украине не приведут к миру. Способствовать укреплению безопасности во всем регионе, восстановлению уважения к международному праву и приближению справедливого мира будет только увеличение оборонной помощи для Украины.

"Призывы ограничить или заблокировать помощь Украине практически означают побуждение способствовать государству-агрессору. Замедление или ограничение предоставления необходимой помощи Украине приведет не к миру, а к большему количеству жертв и приближению фронта к границам ЕС", - говорится в сообщении.

В посольстве напомнили, что Украина совместно с союзниками работает над реализацией формулы мира президента Украины Владимира Зеленского. В частности, украинская сторона благодарна Болгарии и премьер-министру Главчеву за участие в Саммите мира в Швейцарии, который проходил 15 и 16 июня.

Болгария предложит мирные переговоры между россией и Украиной на саммите НАТО