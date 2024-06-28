Графики отключений электроэнергии применяются все сутки, накануне и ночью была аварийная помощь электричеством из трех стран ЕС, запланирован значительный импорт, из-за новых вражеских обстрелов были обесточивания в 4 областях, непогода оставила без света дома на Закарпатье, сообщили в пятницу в Минэнерго, пишет УНН.

Генерация и потребление

За прошедшие сутки для покрытия потребностей потребителей Украина дополнительно привлекала аварийную помощь из энергосистем Польши, Румынии и Словакии. Также аварийная помощь привлекалась и сегодня в ночные часы.

Графики почасовых отключений применяются с 0:00 до 24:00. В случае изменения ситуации информация будет обновлена.

Основная причина ограничений - атаки врага на энергетическую инфраструктуру и негативные последствия этих атак.

"Давайте потреблять электроэнергию ответственно. Это уменьшит продолжительность отключений и поможет энергетикам держать энергосистему устойчивой", - указали в Минэнерго.

Последствия обстрелов

Из-за новых обстрелов произошли обесточивания в Днепропетровской, Донецкой, Харьковской, Николаевской областях.

В то же время энергетики смогли запитать 19,5 тысячи абонентов, обесточенных из-за боевых действий и технологических нарушений.

Состояние сетей

В Киеве из-за технологического нарушения обесточивались жилые дома и учреждения в центральном районе. Их всех запитали.

В южном регионе на высоковольтной подстанции отключалось оборудование. Из-за этого обесточивались потребители в Одесской и Николаевской областях. Также снижал мощность объект "зеленой" генерации. Причина - технологическое нарушение, произошедшее в результате возгорания травы возле оборудования. В течение часа все потребители были запитаны.

Последствия непогоды

Из-за непогоды (грозы) в Закарпатской области обесточены 9 824 абонента в 17 населенных пунктах.

Ситуация на ЗАЭС

Уровень воды в пруду-охладителе составляет 15,10 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции.

Импорт и экспорт

На текущие сутки прогнозируется импорт электроэнергии - 31 390 МВт-ч. Экспорта не предвидится.