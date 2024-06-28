Киев • УНН
Из-за новых вражеских обстрелов и плохих погодных условий в нескольких регионах произошли перебои с электроснабжением, была необходимость в аварийной помощи электроэнергией из Польши, Румынии и Словакии, при этом в течение дня действуют почасовые графики отключения электроэнергии.
Графики отключений электроэнергии применяются все сутки, накануне и ночью была аварийная помощь электричеством из трех стран ЕС, запланирован значительный импорт, из-за новых вражеских обстрелов были обесточивания в 4 областях, непогода оставила без света дома на Закарпатье, сообщили в пятницу в Минэнерго, пишет УНН.
Генерация и потребление
За прошедшие сутки для покрытия потребностей потребителей Украина дополнительно привлекала аварийную помощь из энергосистем Польши, Румынии и Словакии. Также аварийная помощь привлекалась и сегодня в ночные часы.
Графики почасовых отключений применяются с 0:00 до 24:00. В случае изменения ситуации информация будет обновлена.
Основная причина ограничений - атаки врага на энергетическую инфраструктуру и негативные последствия этих атак.
"Давайте потреблять электроэнергию ответственно. Это уменьшит продолжительность отключений и поможет энергетикам держать энергосистему устойчивой", - указали в Минэнерго.
Последствия обстрелов
Из-за новых обстрелов произошли обесточивания в Днепропетровской, Донецкой, Харьковской, Николаевской областях.
В то же время энергетики смогли запитать 19,5 тысячи абонентов, обесточенных из-за боевых действий и технологических нарушений.
Состояние сетей
В Киеве из-за технологического нарушения обесточивались жилые дома и учреждения в центральном районе. Их всех запитали.
В южном регионе на высоковольтной подстанции отключалось оборудование. Из-за этого обесточивались потребители в Одесской и Николаевской областях. Также снижал мощность объект "зеленой" генерации. Причина - технологическое нарушение, произошедшее в результате возгорания травы возле оборудования. В течение часа все потребители были запитаны.
Последствия непогоды
Из-за непогоды (грозы) в Закарпатской области обесточены 9 824 абонента в 17 населенных пунктах.
Ситуация на ЗАЭС
Уровень воды в пруду-охладителе составляет 15,10 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции.
Импорт и экспорт
На текущие сутки прогнозируется импорт электроэнергии - 31 390 МВт-ч. Экспорта не предвидится.