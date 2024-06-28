Україна брала аварійну допомогу електрикою з ЄС, є перебої зі світлом через обстріли і негоду, графіки відключень усю добу
Київ • УНН
Через нові ворожі обстріли та погані погодні умови в кількох регіонах сталися перебої з електропостачанням, була необхідність в аварійній допомозі електроенергією з Польщі, Румунії та Словаччини, при цьому протягом дня діють погодинні графіки відключення електроенергії.
Графіки відключень електроенергії застосовуються усю добу, напередодні та вночі була аварійна допомога електрикою з трьох країн ЄС, заплановано значний імпорт, через нові ворожі обстріли були знеструмлення у 4 областях, негода залишила без світла домівки на Закарпатті, повідомили у п'ятницю в Міненерго, пише УНН.
Генерація та споживання
Минулої доби для покриття потреб споживачів Україна додатково залучала аварійну допомогу з енергосистем Польщі, Румунії та Словаччини. Також аварійна допомога залучалась і сьогодні у нічні години.
Графіки погодинних відключень застосовуються з 0:00 до 24:00. У разі зміни ситуації інформацію буде оновлено.
Основна причина обмежень – атаки ворога на енергетичну інфраструктуру та негативні наслідки цих атак.
"Споживаймо електроенергію відповідально. Це зменшить тривалість відключень та допоможе енергетикам тримати енергосистему стійкішою", - вказали у Міненерго.
Наслідки обстрілів
Через нові обстріли сталися знеструмлення у Дніпропетровській, Донецькій, Харківській, Миколаївській областях.
У той же час енергетики змогли заживити 19,5 тисячі абонентів, що знеструмлювалися через бойові дії та технологічні порушення.
Стан мереж
У Києві через технологічне порушення знеструмлювалися житлові будинки та установи у центральному районі. Їх усіх заживили.
У південному регіоні на високовольтній підстанції відключалося обладнання. Через це знеструмлювалися споживачі в Одеській та Миколаївській областях. Також знижував потужність об’єкт "зеленої" генерації. Причина – технологічне порушення, що сталося внаслідок загорання трави біля обладнання. Впродовж години всіх споживачів було заживлено.
Наслідки негоди
Через негоду (грози) в Закарпатській області знеструмлено 9 824 абоненти у 17 населених пунктах.
Ситуація на ЗАЕС
Рівень води у ставку-охолоджувачі становить 15,10 м. Цього достатньо для забезпечення потреб станції.
Імпорт та експорт
На поточну добу прогнозується імпорт електроенергії – 31 390 МВт-год. Експорту не передбачається.