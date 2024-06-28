Україна брала аварійну допомогу електрикою з ЄС, є перебої зі світлом через обстріли і негоду, графіки відключень усю добу

Через нові ворожі обстріли та погані погодні умови в кількох регіонах сталися перебої з електропостачанням, була необхідність в аварійній допомозі електроенергією з Польщі, Румунії та Словаччини, при цьому протягом дня діють погодинні графіки відключення електроенергії.