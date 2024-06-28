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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Україна брала аварійну допомогу електрикою з ЄС, є перебої зі світлом через обстріли і негоду, графіки відключень усю добу

Київ • УНН

 • 36681 перегляди

Через нові ворожі обстріли та погані погодні умови в кількох регіонах сталися перебої з електропостачанням, була необхідність в аварійній допомозі електроенергією з Польщі, Румунії та Словаччини, при цьому протягом дня діють погодинні графіки відключення електроенергії.

Україна брала аварійну допомогу електрикою з ЄС, є перебої зі світлом через обстріли і негоду, графіки відключень усю добу

Графіки відключень електроенергії застосовуються усю добу, напередодні та вночі була аварійна допомога електрикою з трьох країн ЄС, заплановано значний імпорт, через нові ворожі обстріли були знеструмлення у 4 областях, негода залишила без світла домівки на Закарпатті, повідомили у п'ятницю в Міненерго, пише УНН.

Генерація та споживання

Минулої доби для покриття потреб споживачів Україна додатково залучала аварійну допомогу з енергосистем Польщі, Румунії та Словаччини. Також аварійна допомога залучалась і сьогодні у нічні години.

Графіки погодинних відключень застосовуються з 0:00 до 24:00. У разі зміни ситуації інформацію буде оновлено.

Основна причина обмежень – атаки ворога на енергетичну інфраструктуру та негативні наслідки цих атак.

"Споживаймо електроенергію відповідально. Це зменшить тривалість відключень та допоможе енергетикам тримати енергосистему стійкішою", - вказали у Міненерго.

Наслідки обстрілів

Через нові обстріли сталися знеструмлення у Дніпропетровській, Донецькій, Харківській, Миколаївській областях.

У той же час енергетики змогли заживити 19,5 тисячі абонентів, що знеструмлювалися через бойові дії та технологічні порушення.

Стан мереж

У Києві через технологічне порушення знеструмлювалися житлові будинки та установи у центральному районі. Їх усіх заживили.

У південному регіоні на високовольтній підстанції відключалося обладнання. Через це знеструмлювалися споживачі в Одеській та Миколаївській областях. Також знижував потужність об’єкт "зеленої" генерації. Причина – технологічне порушення, що сталося внаслідок загорання трави біля обладнання. Впродовж години всіх споживачів було заживлено.

Наслідки негоди

Через негоду (грози) в Закарпатській області знеструмлено 9 824 абоненти у 17 населених пунктах.

Ситуація на ЗАЕС

Рівень води у ставку-охолоджувачі становить 15,10 м. Цього достатньо для забезпечення потреб станції.

Імпорт та експорт

На поточну добу прогнозується імпорт електроенергії – 31 390 МВт-год. Експорту не передбачається.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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