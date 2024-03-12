Украина передавала излишки электричества Польше, из-за обстрелов рф были проблемы со светом в двух областях - Минэнерго

Из-за профицита электроэнергии Украина передавала излишки электроэнергии Польше, из-за обстрелов рф за прошедшие сутки есть новые повреждения электросетей в Днепропетровской и Черниговской областях. Об этом во вторник сообщили в Минэнерго, передает УНН.

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В энергосистеме Украины вчера возник профицит электроэнергии. На запрос НЭК "Укрэнерго" к смежному оператору системы передачи излишки передавались в Польшу - суммарной величиной 1488 МВт*ч (с 10:30 до 14:00 часов) - заявили в Минэнерго.

В ведомстве сообщили, что сегодня дефицита электроэнергии не предвидится. В резерве - 9 единиц генерирующего оборудования теплоэлектростанций, которые будут задействованы в случае необходимости, указали в Минэнерго.

"Ситуация контролируемая. Система сбалансирована. Графики отключений не применяются", - добавили в ведомстве.

Последствия обстрелов

Как сообщается, в течение суток в результате неоднократных вражеских обстрелов повреждены воздушные линии в Черниговской области, обесточены полторы тысячи потребителей в 19 населенных пунктах.

Из-за обстрелов повреждены сети в Днепропетровской области, в результате чего отключилась ВЛ 150 и подстанция 150 кВ.

В результате боевых действий поврежден распределительный газопровод в прифронтовом поселке на Харьковщине. Прекращено газоснабжение 26 потребителей.

Чрезвычайные ситуации

На магистральном нефтепроводе в Полтавской области обнаружено два злонамеренных повреждения без разлива нефти. Продолжается расследование, сообщили в Минэнерго.

Импорт/ экспорт

На текущие сутки прогнозируется импорт электроэнергии - 1691 МВт*ч. Также предполагается экспорт - до 6446 МВт*ч.

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