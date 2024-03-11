Несмотря на войну добыча угля на шахтах растет - Минэнерго
Киев • УНН
Несмотря на войну, добыча угля на шахтах в Украине стабильно растет, превысив 194 тыс. тонн в феврале 2024 года, превысив довоенный уровень.
Если в начале полномасштабного вторжения рф в марте 2022 года объем добычи угля составлял 173 тысячи тонн в месяц и длительное время стабильно уменьшался, то в феврале 2024 года этот показатель превысил 194 тысячи тонн. В перспективе - дальнейший рост объемов добычи. Об этом в понедельник сообщили в Минэнерго, передает УНН.
Детали
Как сообщается, угольщики смогли восстановить и превысить довоенные показатели в конце 2023 года. В январе 2024 года объемы добычи составили более 178 тысяч тонн в месяц, а в феврале этот показатель превысил 194 тысячи тонн.
Рост добычи угля на государственных предприятиях позволил увеличить и объемы твердого топлива на складах энергетических предприятий, указали в Минэнерго. В частности, на конец февраля на складах ТЭС и ТЭЦ было накоплено более 1 миллиона тонн угля, что на 236 тысяч тонн больше, чем предполагалось планом.
В ведомстве отметили, что в перспективе - дальнейший рост объемов добычи угля. Для этого, в частности, недавно на одной из шахт Донецкой области ввели в эксплуатацию лаву по добыче угля, которая располагается в 7 км от линии фронта.
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