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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Несмотря на войну добыча угля на шахтах растет - Минэнерго

Несмотря на войну добыча угля на шахтах растет - Минэнерго

Киев  •  УНН

11 марта 2024, 15:03  •  13825 просмотра

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Несмотря на войну, добыча угля на шахтах в Украине стабильно растет, превысив 194 тыс. тонн в феврале 2024 года, превысив довоенный уровень.

Если в начале полномасштабного вторжения рф в марте 2022 года объем добычи угля составлял 173 тысячи тонн в месяц и длительное время стабильно уменьшался,  то в феврале 2024 года этот показатель превысил 194 тысячи тонн.  В перспективе - дальнейший рост объемов добычи. Об этом в понедельник сообщили в Минэнерго, передает УНН

Детали 

Как сообщается, угольщики смогли восстановить и превысить довоенные показатели в конце 2023 года. В январе 2024 года объемы добычи составили более 178 тысяч тонн в месяц, а в феврале этот показатель превысил 194 тысячи тонн. 

Рост добычи угля на государственных предприятиях позволил увеличить и объемы твердого топлива на складах энергетических предприятий,  указали в Минэнерго.   В частности, на конец февраля на складах ТЭС и ТЭЦ было накоплено более 1 миллиона тонн угля, что на 236 тысяч тонн больше, чем предполагалось планом. 

В ведомстве отметили, что в перспективе - дальнейший рост объемов добычи угля.  Для этого, в частности, недавно на одной из шахт Донецкой области ввели в эксплуатацию лаву по добыче угля, которая располагается в 7 км от линии фронта.

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Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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