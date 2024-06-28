В Украине сохраняется дефицит ракет к западным системам ПВО, ведь страна не производит эти ракеты, а потому полностью зависит от поддержки партнеров. Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Воздушных сил Илья Евлаш, передает УНН.

Детали

Конечно, мы не изготавливаем эти ракеты, мы полностью зависим от партнеров - поставки ракет в западные системы, такие как NASAMS, IRIS-T, Patriot. Конечно, во время таких массированных и интенсивных атак врага на разных направлениях нам необходимо больше различных типов ракет. Конечно, этот дефицит и напряжение сохраняется, однако вы видите достаточно эффективную работу наших систем ПВО, как работают мобильные огневые группы. Конечно, нам необходимо больше поддержки, чтобы защитить и обезопасить критические объекты инфраструктуры, прифронтовые города, и сдерживать тактическую российскую авиацию от ударов КАБами - сказал Евлаш.

Он отметил, что Украине необходимо больше этих ракет и мы рассчитываем на дальнейшую поддержку западных союзников в передаче Украине ракет к системам ПВО.

Контекст

Накануне исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук заявил, что нехватка ракет ПВО делает невозможным прикрытие объектов энергосистемы, которые Украина уже отремонтировала или ремонтирует.

Напомним

Оккупанты днем в пятницу ударили по Одесской области баллистической ракетой, тип которой сейчас устанавливается. О последствиях будет известно позже.