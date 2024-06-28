Україна не виготовляє ракети для ППО та повністю залежить від партнерів: в Повітряних силах прокоментували заяву ДТЕК
Київ • УНН
В Україні існує дефіцит ракет для західних систем протиповітряної оборони, оскільки країна не виробляє ці ракети і повністю залежить від підтримки партнерів, що потребує більшої підтримки з боку західних союзників для захисту критичної інфраструктури та стримування російської авіації.
В Україні зберігається дефіцит ракет до західних систем ППО, адже країна не виготовляє ці ракети, а тому повністю залежить від підтримки партнерів. Про це в ефірі телемарафону розповів речник Повітряних сил Ілля Євлаш, передає УНН.
Деталі
Звичайно, що ми не виготовляємо ці ракети, ми повністю залежимо від партнерів – постачання ракет до західних систем таких як NASAMS, IRIS-T, Patriot. Звісно, що під час таких масованих та інтенсивних атак ворога на різних напрямках нам необхідно більше різних типів ракет. Звісно, що цей дефіцит і напруга зберігається, проте ви бачите досить ефективну роботу наших систем ППО, як працюють мобільні вогневі групи. Звісно, що нам необхідно більше підтримки, щоб захистити та убезпечити критичні обʼєкти інфраструктури, прифронтові міста, і стримувати тактичну російську авіацію від ударів КАБами
Він зазначив, що Україні необхідно більше цих ракет і ми розраховуємо на подальшу підтримку західних союзників у передачі Україні ракет до систем ППО.
Контекст
Напередодні виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук заявив, що нестача ракет ППО унеможливлює прикриття об'єктів енергосистеми, які Україна вже відремонтувала або ремонтує.
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