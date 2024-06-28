Україна не виготовляє ракети для ППО та повністю залежить від партнерів: в Повітряних силах прокоментували заяву ДТЕК

$41.400.00
45.840.00
ukenru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 61122 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 148850 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 143947 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 121111 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 132008 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 84637 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 92883 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 98648 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 89640 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 220329 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+12°
1.4м/с
47%
Популярнi новини

У Сумах десятки загиблих та поранених, потрібна жорстка реакція світу - Зеленський

13 квітня, 09:00 • 19607 перегляди

Ракетний удар по Сумах: кількість загиблих зросла до 24 людей, з них 1 дитина

13 квітня, 10:46 • 19297 перегляди

Ракетний удар росії по Сумах: 32 людини загинули, з них двоє дітей

13 квітня, 11:19 • 42448 перегляди

Удар по Сумах: Єрмак заявив про свідомий обстріл росіянами з касетних боєприпасів цивільних жителів міста

13 квітня, 11:54 • 15826 перегляди

Буданов назвав російські підрозділи, що завдали удару по Сумах

12:43 • 21339 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 143951 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 220329 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 370511 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 306292 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 414624 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13:03 • 10579 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 30745 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 27660 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 121114 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 32722 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

Україна не виготовляє ракети для ППО та повністю залежить від партнерів: в Повітряних силах прокоментували заяву ДТЕК

Київ • УНН

 • 99322 перегляди

В Україні існує дефіцит ракет для західних систем протиповітряної оборони, оскільки країна не виробляє ці ракети і повністю залежить від підтримки партнерів, що потребує більшої підтримки з боку західних союзників для захисту критичної інфраструктури та стримування російської авіації.

Україна не виготовляє ракети для ППО та повністю залежить від партнерів: в Повітряних силах прокоментували заяву ДТЕК

В Україні зберігається дефіцит ракет до західних систем ППО, адже країна не виготовляє ці ракети, а тому повністю залежить від підтримки партнерів. Про це в ефірі телемарафону розповів речник Повітряних сил Ілля Євлаш, передає УНН.

Деталі

Звичайно, що ми не виготовляємо ці ракети, ми повністю залежимо від партнерів – постачання ракет до західних систем таких як NASAMS, IRIS-T, Patriot. Звісно, що під час таких масованих та інтенсивних атак ворога на різних напрямках нам необхідно більше різних типів ракет. Звісно, що цей дефіцит і напруга зберігається, проте ви бачите досить ефективну роботу наших систем ППО, як працюють мобільні вогневі групи. Звісно, що нам необхідно більше підтримки, щоб захистити та убезпечити критичні обʼєкти інфраструктури, прифронтові міста, і стримувати тактичну російську авіацію від ударів КАБами

– сказав Євлаш.

Він зазначив, що Україні необхідно більше цих ракет і ми розраховуємо на подальшу підтримку західних союзників у передачі Україні ракет до систем ППО.

Контекст

Напередодні виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук заявив, що нестача ракет ППО унеможливлює прикриття об'єктів енергосистеми, які Україна вже відремонтувала або ремонтує.

Нагадаємо

Окупанти вдень в п’ятницю вдарили по Одещині балістичною ракетою, тип якої наразі встановлюється. Про наслідки буде відомо згодом.

Павло Башинський

Павло Башинський

ВійнаПолітика
ДТЕК
MIM-104 Patriot
IRIS-T
NASAMS
Україна
Одеса
Польща
Brent
$64.71
Bitcoin
$84,224.30
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,595.67