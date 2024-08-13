Украина и США могут расширить сотрудничество в сфере критических материалов - Минэкономики

Правительства Украины и США рассматривают варианты усиления сотрудничества в сфере критических материалов, чтобы стимулировать американские компании к вхождению на украинский рынок и привлечению инвестиций в отрасль добычи и переработки полезных ископаемых. Об этом сообщили в Минэкономики, пишет УНН.

Детали

Руководители Министерства экономики Украины обсудили с делегацией США, в которую вошли американские сенаторы Линдси Грэм и Ричард Блументаль, совместные инвестиционные проекты и другие аспекты экономического партнерства между двумя странами.

Правительство Украины выражает благодарность США за беспрецедентную поддержку Украины в борьбе с российским агрессором, за финансовую, гуманитарную, энергетическую и экспертную помощь. Украина нацелена на дальнейшее плодотворное партнерство в приоритетных секторах экономики и может предложить широкий спектр инвестиционных возможностей. Одним из секторов с большим потенциалом к развитию является сектор критических материалов. Украина является одной из самых богатых полезными ископаемыми стран в Европе, поэтому Правительство заинтересовано в сотрудничестве с США в сфере критических материалов, что может помочь ускорить зеленый переход и улучшить ситуацию с безопасностью в регионе - отметил первый заместитель министра экономики Алексей Соболев.

Соболев заявил, что в апреле Украина стала членом Форума партнерства по вопросам безопасности минеральных ресурсов и готова расширять сотрудничество в этой области, придерживаясь принципов MSP.

Он также упомянул о важности использования замороженных российских активов в пользу Украины. В частности, правительство Украины получило финансовую поддержку в размере 50 млрд долларов из будущих доходов от этих активов, что включает прямую бюджетную поддержку и средства на закупку оборонного оборудования и восстановление страны.

Соболев также отметил, что целью Украины является арест всех российских государственных активов за рубежом, а новый закон, принятый Конгрессом США, позволяет передать Украине до 5 млрд долларов замороженных российских активов.

Напомним

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился в Киеве с американскими сенаторами и обсудил поддержку Украины, в частности использование замороженных активов рф.

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