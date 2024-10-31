Украина готова приобщать предложения других стран к украинской Формуле мира. Речь идет о Бразилии, Африке, Китае, США, арабских странах и вообще Глобальном Юге. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский в интервью южнокорейскому телеканалу KBS, передает УНН.

«План победы - он для усиления позиций Украины. И мы всегда говорили, что с сильных позиций Украина готова к дипломатии. Дипломатия означает тот или иной формат переговоров. Относительно формата переговоров мы предложили Саммит мира и нашу Формулу. Это наше предложение и наша возможность. Я считаю, что мы сегодня ни от кого из лидеров мира не услышали предметное решение об окончании этой войны. Есть только громкие политические заявления», - сказал Зеленский.

Зеленский отметил, что Украина готова приобщать предложения других стран к украинской Формуле мира.

«С другой стороны, мы сказали, что готовы к нашей Формуле приобщить предложения других стран. Нет исключений. И Бразилия, и Африка, и Китай, и Соединенные Штаты, и арабские страны, в целом Глобальный Юг - если у них есть предложения - а у них есть некоторые предложения, - мы не против привлечения их к нашему общему плану. Я только за», - заявил Зеленский.

Зеленский объяснил, в чем смысл Плана победы.

«Что вы усиливаете Украину, и Украина не проигрывает в этой войне. И что Украина и весь мир заставляют Россию закончить войну дипломатией, а не через потери. А это победа. Справедливый мир путем дипломатии - это победа, это очень важно. Вы не теряете людей. И тогда у Украины есть все шансы, чтобы война не была очень долгой. Это именно то, чего хочет путин: долгая война, пока он жив», - отметил Зеленский.

Бразилия в ООН продвигает бразильско-китайский план украинско-российских переговоров - Reuters

Дополнение

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак провел встречу с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Стороны обсудили в том числе План победы, ситуацию на фронте, замороженные российские активы.