Украина готова приобщать предложения других стран к украинской Формуле мира

ukenru
Эксклюзив
Новолуние в знаке Скорпиона: что принесет нам новый лунный цикл
17:27 • 35356 просмотра

Новолуние в знаке Скорпиона: что принесет нам новый лунный цикл

Эксклюзив
Маты и страх: действующие и бывшие сотрудники рассказали о стиле управления "мамы АРМА" Думы
13:31 • 85915 просмотра

Маты и страх: действующие и бывшие сотрудники рассказали о стиле управления "мамы АРМА" Думы

Эксклюзив
Броварской горсовет увеличил финансирование программы развития физкультуры и спорта на 1,5 млн грн
13:19 • 100882 просмотра

Броварской горсовет увеличил финансирование программы развития физкультуры и спорта на 1,5 млн грн

Эксклюзив
В Киеве часть путей нуждается в замене: где до конца года планируют завершить ремонт
11:11 • 103910 просмотра

В Киеве часть путей нуждается в замене: где до конца года планируют завершить ремонт

Эксклюзив
В деле НАБУ против экс-министра Сольского "потерялся" ключевой документ
10:01 • 120705 просмотра

В деле НАБУ против экс-министра Сольского "потерялся" ключевой документ

Эксклюзив
Мост через Лыбидь в Киеве: новые ограничения для транспорта и противоаварийные мероприятия
30 октября 2024, 16:14 • 121432 просмотра

Мост через Лыбидь в Киеве: новые ограничения для транспорта и противоаварийные мероприятия

Эксклюзив
Международные гранты и поддержка малого бизнеса: возможности для предпринимателей в малых городах Украины
30 октября 2024, 13:35 • 163037 просмотра

Международные гранты и поддержка малого бизнеса: возможности для предпринимателей в малых городах Украины

Эксклюзив
Злоупотребление властью в Украине: количество дел за последние почти три года резко возросло
30 октября 2024, 13:23 • 128654 просмотра

Злоупотребление властью в Украине: количество дел за последние почти три года резко возросло

Эксклюзив
В КНИИСЭ рассказали, какими БПЛА россия атаковала минувшей ночью территорию Украины
30 октября 2024, 11:50 • 124297 просмотра

В КНИИСЭ рассказали, какими БПЛА россия атаковала минувшей ночью территорию Украины

Эксклюзив
От дома к обществу: как украинцы могут повлиять на доступность своей среды
30 октября 2024, 10:08 • 150846 просмотра

От дома к обществу: как украинцы могут повлиять на доступность своей среды

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Шведский доброжелатель отдал жизнь за Украину в борьбе с оккупантами

Шведский доброжелатель отдал жизнь за Украину в борьбе с оккупантами

12:47 • 34915 просмотра
"Хэллоуинская" комета сгорела, летя к Солнцу: появилось видео последних моментов

"Хэллоуинская" комета сгорела, летя к Солнцу: появилось видео последних моментов

13:55 • 75273 просмотра
Литва передает Украине новую партию военной помощи для зимнего периода

Литва передает Украине новую партию военной помощи для зимнего периода

13:57 • 28680 просмотра
Велесова ночь: как украинцы празднуют свой мистический аналог Хэллоуина, традиции и суеверия

Велесова ночь: как украинцы празднуют свой мистический аналог Хэллоуина, традиции и суеверия

15:09 • 26757 просмотра
LV выпустили собачью будку за 66 тыс долларов

LV выпустили собачью будку за 66 тыс долларов

16:05 • 21200 просмотра
публикации
В деле НАБУ против экс-министра Сольского "потерялся" ключевой документ

В деле НАБУ против экс-министра Сольского "потерялся" ключевой документ
Эксклюзив

10:01 • 120707 просмотра
Достижения Хакатона «100 идей для городов» в культуре и мемориалах: новые культурные идеи для возрождения украинских общин

Достижения Хакатона «100 идей для городов» в культуре и мемориалах: новые культурные идеи для возрождения украинских общин

30 октября 2024, 15:07 • 128557 просмотра
Международные гранты и поддержка малого бизнеса: возможности для предпринимателей в малых городах Украины

Международные гранты и поддержка малого бизнеса: возможности для предпринимателей в малых городах Украины
Эксклюзив

30 октября 2024, 13:35 • 163037 просмотра
АРМА после критики модернизировала отбор оценщиков арестованных активов: поможет ли это избежать злоупотреблений

АРМА после критики модернизировала отбор оценщиков арестованных активов: поможет ли это избежать злоупотреблений

30 октября 2024, 12:10 • 136259 просмотра
От дома к обществу: как украинцы могут повлиять на доступность своей среды

От дома к обществу: как украинцы могут повлиять на доступность своей среды
Эксклюзив

30 октября 2024, 10:08 • 150846 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Зинченко выпустил автобиографию Believe: сколько стоит

Зинченко выпустил автобиографию Believe: сколько стоит

16:19 • 18330 просмотра
LV выпустили собачью будку за 66 тыс долларов

LV выпустили собачью будку за 66 тыс долларов

16:05 • 21200 просмотра
"Вот это лесюн": телеведущую Лесю Никитюк захейтили из-за "нескромного" видео с собакой

"Вот это лесюн": телеведущую Лесю Никитюк захейтили из-за "нескромного" видео с собакой

15:58 • 17773 просмотра
Велесова ночь: как украинцы празднуют свой мистический аналог Хэллоуина, традиции и суеверия

Велесова ночь: как украинцы празднуют свой мистический аналог Хэллоуина, традиции и суеверия

15:09 • 26757 просмотра
"Хэллоуинская" комета сгорела, летя к Солнцу: появилось видео последних моментов

"Хэллоуинская" комета сгорела, летя к Солнцу: появилось видео последних моментов

13:55 • 75273 просмотра
Актуальное
Украина готова приобщать предложения других стран к украинской Формуле мира

Украина готова приобщать предложения других стран к украинской Формуле мира

Киев  •  УНН

17:58 • 7531 просмотра

Read in English

Президент Зеленский заявил о готовности Украины включить предложения от Бразилии, Африки, Китая, США и арабских стран в украинскую Формулу мира. План предусматривает усиление позиций Украины для достижения справедливого мира через дипломатию.

Украина готова приобщать предложения других стран к украинской Формуле мира. Речь идет о Бразилии, Африке, Китае, США, арабских странах и вообще Глобальном Юге. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский в интервью южнокорейскому телеканалу KBS, передает УНН.

«План победы - он для усиления позиций Украины. И мы всегда говорили, что с сильных позиций Украина готова к дипломатии. Дипломатия означает тот или иной формат переговоров. Относительно формата переговоров мы предложили Саммит мира и нашу Формулу. Это наше предложение и наша возможность. Я считаю, что мы сегодня ни от кого из лидеров мира не услышали предметное решение об окончании этой войны. Есть только громкие политические заявления», - сказал Зеленский.

Зеленский отметил, что Украина готова приобщать предложения других стран к украинской Формуле мира.

«С другой стороны, мы сказали, что готовы к нашей Формуле приобщить предложения других стран. Нет исключений. И Бразилия, и Африка, и Китай, и Соединенные Штаты, и арабские страны, в целом Глобальный Юг - если у них есть предложения - а у них есть некоторые предложения, - мы не против привлечения их к нашему общему плану. Я только за», - заявил Зеленский.

Зеленский объяснил, в чем смысл Плана победы.

«Что вы усиливаете Украину, и Украина не проигрывает в этой войне. И что Украина и весь мир заставляют Россию закончить войну дипломатией, а не через потери. А это победа. Справедливый мир путем дипломатии - это победа, это очень важно. Вы не теряете людей. И тогда у Украины есть все шансы, чтобы война не была очень долгой. Это именно то, чего хочет путин: долгая война, пока он жив», - отметил Зеленский.

Бразилия в ООН продвигает бразильско-китайский план украинско-российских переговоров - Reuters25 сентября 2024, 10:18 • 76743 просмотра

Дополнение

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак провел встречу с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Стороны обсудили в том числе План победы, ситуацию на фронте, замороженные российские активы.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Войнаполитика
organizatsiya-obedinennikh-natsiiОрганизация Объединенных Наций
braziliyaБразилия
andrii-yermakАндрей Ермак
antonii-blinkenЭнтони Блинкен
kitaiКитай
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина