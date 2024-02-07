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"Украина должна победить" - Помпео объяснил рекордные инвестиции VEON и Киевстар в восстановление государства

"Украина должна победить" - Помпео объяснил рекордные инвестиции VEON и Киевстар в восстановление государства

Киев  •  УНН

07 февраль 2024, 13:28  •  8187 просмотра

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VEON и "Киевстар" объявили об инвестициях в размере 600 миллионов долларов США в течение 2024-2026 годов для восстановления экономики Украины в рамках своей постоянной кампании по привлечению международного бизнеса.

Глобальный цифровой оператор VEON вместе с компанией Киевстар объявили об инвестициях в размере $600 млн в течение 2024-2026 годов для восстановления Украины. Об этом стало известно во время визита руководителей компании в Киев на прошлой неделе.

Делегация в составе основателя VEON Огги Фабелы, генерального директора VEON Group Каана Терзиоглу и члена Наблюдательного совета директоров Киевстар, госсекретаря США Майка Помпео недавно встретилась в Киеве с руководителем Офиса Президента Украины Андреем Ермаком, послом США в Украине Бриджит Бринк и заместителем посла Нидерландов в Украине Эсселин Ван Эртен.

В рамках продолжения кампании "Invest in Ukraine NOW!" VEON и Киевстар провели бизнес-инвестиционный форум "B2U: Business to Ukraine" в Киеве. Во время этого мероприятия более 100 ведущих представителей украинского бизнеса обсудили вопросы улучшения инвестиционного климата в стране, который будет способствовать притоку представителей международного бизнеса в Украину, усиливая экономическую устойчивость страны.

Майк Помпео заявил, что верит в победу Украины и ее поддержку со стороны США независимо от имени следующего президента. Также он назвал Киевстар "отличной моделью" для западных инвестиций, которые понадобятся Украине во время восстановления ее экономики. 

"Несмотря на то, кто выиграет президентские выборы через несколько месяцев в США, мы предоставим необходимые инструменты, чтобы Украина победила. Это важно для Европы, это имеет значение и для моей страны. Хорошие ребята должны победить, а хорошие ребята - это украинский народ", - отметил Помпео. Он заявил о недопустимости победы диктатуры, ведь "мир окажется в очень плохом состоянии".

Гендиректор VEON Group Каан Терзиоглу подчеркнул, что компания не сомневалась в необходимости поддержки Украины и закрытия бизнеса на территории государства-агрессора.

"С первых дней полномасштабной войны VEON помогает Украине. Я хотел бы поблагодарить наших международных инвесторов за поддержку нашего выхода с рынка России, который мы реализовали еще в октябре 2023 года, и непоколебимую сосредоточенность на инвестировании в Украину, включая обязательства размером 600 миллионов долларов США. Мы будем работать круглосуточно, чтобы обеспечить победу, успешное и вдохновляющее будущее страны", - отметил Терзиоглу.

"Благодаря поддержке компании-основателя VEON, видению Наблюдательного совета Киевстар, который с присоединением господина секретаря Помпео теперь сильнее чем когда-либо, а также непоколебимой преданности нашей 4000-й команды профессионалов и непрерывной благодарности наших 24 миллионов клиентов, Киевстар является лучшим примером компании, которая принимает вызов восстановления Украины уже сегодня, преодолевая все трудности и ни на мгновение не теряя концентрации", - добавил генеральный директор Киевстар Александр Комаров.

Также Майк Помпео провел личную встречу с коллективом Киевстар, во время которой в частности заявил, что поражен стойкостью команды компании, которая преодолела последствия беспрецедентной для мирового телекома хакерской атаки и возобновила предоставление сервисов.

"Я искренне рад вернуться в Киев - теперь как часть семьи VEON, как член Наблюдательного совета Киевстар. Украина должна выиграть эту войну не только на поле боя, но и экономически. Частный бизнес, в частности международные инвесторы, играют решающую роль в обеспечении этой победы, которую, я уверен, понимают и ценят все акционеры. Меня вдохновляет невероятная преданность VEON и Киевстар, а также других компаний частного сектора бизнеса, которые продолжают верно служить народу Украины несмотря на все сложности",- подытожил Помпео.

В прошлом году Киевстар вложил не менее $174 млн в капитальные инвестиции и рассчитывает расширить масштаб будущих инвестиций с $600 млн за три года до $1 млрд в течение пяти лет при благоприятных рыночных условиях. 

Лилия Подоляк

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«Україна має перемогти» — Помпео пояснив рекордні інвестиції VEON і Київстар у відбудову держави
"Ukraine has to win" - Pompeo explains VEON and Kyivstar's record investments in rebuilding the country
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"Украина должна победить" - Помпео объяснил рекордные инвестиции VEON и Киевстар в восстановление государства

VEON и "Киевстар" объявили об инвестициях в размере 600 миллионов долларов США в течение 2024-2026 годов для восстановления экономики Украины в рамках своей постоянной кампании по привлечению международного бизнеса.

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