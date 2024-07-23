Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина активно способствует стабилизации ситуации в этом регионе и поддерживает мирное решение конфликта с уважением к суверенитету и территориальной целостности Молдовы. Об этом он рассказал в интервью молдавскому изданию NewsMaker, пишет УНН.

Украина была и остается активным участником процесса приднестровского урегулирования. Как и другие его участники, уполномоченный представитель Украины проводит консультации как с представителями указанного процесса, за исключением страны агрессора - россии, так и со сторонами конфликта - Кишиневом и Тирасполем, - говорит Кулеба.

Он подчеркнул, что Украина будет прилагать все усилия для обеспечения стабильности в Приднестровье и способствовать продуктивному диалогу между Кишиневом и Тирасполем. Он также отметил, что существует эффективное сотрудничество с Молдовой по вопросам, связанным с Приднестровским регионом.

Поддерживая позицию Республики Молдова в процессе приднестровского урегулирования, Украина выступает за мирное решение конфликта на Днестре с сохранением суверенитета и территориальной целостности Молдовы в рамках ее международно признанных границ. Приднестровье - это Молдова, и альтернатив этому нет и не может быть. рф дискредитировала себя, как страна посредник и гарант в переговорном процессе по вопросам приднестровского урегулирования в международном формате "5+2". Начав войну против Украины, россия нарушила международное право, правила и принципы, в связи с чем мы не видим возможным продолжение переговоров в упомянутом международном формате с участием страны-агрессора - говорит Глава МИД.

Кулеба высказал мнение, что присутствие россии в переговорном формате "5+2" делает его неэффективным. Он считает, что на данном этапе наиболее эффективным методом является проведение диалога в формате "1+1", то есть непосредственные переговоры между Кишиневом и Тирасполем.

Кулеба также отметил, что Украина будет продолжать поддерживать молдавскую сторону в достижении основной цели переговоров - реинтеграции страны. Одновременно, он подчеркнул, что неэффективность формата "5+2" требует его обновления.

По его мнению, с учетом начала переговорного процесса по вступлению Молдовы и Украины в Европейский Союз, приднестровское урегулирование должно стать вопросом европейской повестки дня, в частности - в сфере безопасности.

Мы также видим, как россия пытается использовать Гагаузию в своих политических играх. В этом контексте пример Приднестровского региона показателен. россия никогда не думает о простых людях, они ей безразличны. ее интересует конфликт, разруха и уязвимость людей. москва просто хочет использовать отдельные регионы и людей с целью дестабилизации соседних стран. Все это мы уже много раз видели и в Молдове, и в Украине, и в Грузии. Важно, чтобы все понимали истинные намерения москвы и не дали использовать себя в ее грязной игре. Стабильность и процветание для всех молдавских регионов возможны только в рамках одного успешного и европейского государства Республики Молдова, - добавил он.

Напомним

россия пыталась использовать непризнанное Приднестровье и Гагаузию, чтобы проводить гибридные операции для дестабилизации ситуации в Молдове накануне переговоров о вступлении в ЕС и президентских выборов.