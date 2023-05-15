Удар рф по аэродрому "Канатово": суд оставил под стражей Червинского
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. Киевский апелляционный суд оставил под стражей бывшего и.о. командира одной из частей Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины Романа Червинского, подозреваемого по делу о ракетном обстреле аэродрома "Канатово". Об этом УНН сообщает со ссылкой на суд.
Сообщается, что 15 мая суд рассмотрел апелляционную жалобу, поданную стороной защиты на постановление следственного судьи Шевченковского районного суда города Киева от 25 апреля 2023 года, которым удовлетворено ходатайство следователя СБУ и применена к подозреваемому мера пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога сроком до 22 июня 2023 года.
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«По результатам апелляционного рассмотрения постановление следственного судьи Шевченковского районного суда города Киева от 25 апреля 2023 года оставлено без изменений, апелляционную жалобу стороны защиты – без удовлетворения. Заявление народного депутата Украины о взятии на поруки подозреваемого Ч. оставлено без удовлетворения», - говорится в сообщении.
Дополнение
Шевченковский суд Киева взял под стражу бывшего и.о. командира одной из частей Сил спецоперации Романа Червинского по делу о ракетном обстреле рф аэродрома "Канатово".
Ранее
СБУ задержала бывшего и.о. командира одной из частей Сил спецоперации Романа Червинского по делу о ракетном обстреле аэродрома "Канатово".
Дополнение
Военнослужащему, бывшему исполняющему обязанности командира одной из частей Сил специальных операции, Роману Червинскому было сообщено о подозрении.
Как свидетельствуют материалы следствия, его самовольные действия привели к ракетному обстрелу врагом аэродрома "Канатово" в Кировоградской области летом 2022 года.
Прокуратура настаивает на применении к нему меры пресечения в виде содержания под стражей.