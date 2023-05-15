Удар рф по аеродрому "Канатове": суд залишив під вартою Червінського
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. Київський апеляційний суд залишив під вартою колишнього в.о. командира однієї із частин Сил спеціальних операцій Збройних Сил України Романа Червінського, підозрюваного у справі про ракетний обстріл аеродрому "Канатове". Про це УНН повідомляє з посиланням на суд.
Повідомляється, що 15 травня суд розглянув апеляційну скаргу, подану стороною захисту на ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 25 квітня 2023 року, якою задоволено клопотання слідчого СБУ та застосовано до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави терміном до 22 червня 2023 року.
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«За результатом апеляційного розгляду ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 25 квітня 2023 року залишено без змін, апеляційну скаргу сторони захисту – без задоволення. Заяву народного депутата України про взяття на поруки підозрюваного Ч. залишено без задоволення», - йдеться в повідомленні.
Доповнення
Шевченківський суд Києва взяв під варту колишнього в.о командира однієї із частин Сил спецоперації Романа Червінського у справі про ракетний обстріл РФ аеродрому "Канатове".
Раніше
СБУ затримала колишнього в.о. командира однієї з частин Сил спецоперації Романа Червінського у справі про ракетний обстріл аеродрому "Канатове".
Доповнення
Військовослужбовцю, колишньому виконувачу обов’язків командира однієї із частин Сил спеціальних операції, Роману Червінськом було повідомлено про підозру.
Як свідчать матеріали слідства, його самовільні дії призвели до ракетного обстрілу ворогом аеродрому "Канатове" у Кіровоградській області влітку 2022 року.
Прокуратура наполягає на застосуванні до нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.