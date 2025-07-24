Удар рф КАБами по Харькову: известно о трех пострадавших
Киев • УНН
В Харькове в результате двойного удара российских КАБов по Шевченковскому району три человека получили ранения. Среди пострадавших – 27-летняя женщина, одно из попаданий произошло возле жилого дома.
В Харькове в результате двойного удара российских войск КАБами известно о трех пострадавших, сообщил в четверг мэр города Игорь Терехов в Telegram, пишет УНН.
Есть подтвержденная информация о трех пострадавших
Как сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, враг обстрелял центральную часть Харькова - оккупанты нанесли удары 2 КАБами по Шевченковскому району города. Одно из попаданий - рядом с жилым домом.
Одна из пострадавших, по словам главы ОВА, - 27-летняя женщина.
Российский КАБ попал возле многоэтажки в Харькове, под завалами могут быть люди - мэр24.07.25, 11:22 • 1184 просмотра