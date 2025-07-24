Удар рф КАБами по Харкову: відомо про трьох постраждалих
Київ • УНН
У Харкові внаслідок подвійного удару російських КАБів по Шевченківському району троє людей отримали поранення. Серед постраждалих – 27-річна жінка, одне з влучань сталося біля житлового будинку.
У Харкові внаслідок подвійного удару російських військ КАБами відомо про трьох постраждалих, повідомив у четвер мер міста Ігор Терехов у Telegram, пише УНН.
Є підтверджена інформація про трьох постраждалих
Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, ворог обстріляв центральну частину Харкова - окупанти завдали ударів 2 КАБами по Шевченківському району міста. Одне з влучань - поряд із житловим будинком.
Одна з постраждалих, зі слів голови ОВА, - 27-річна жінка.
Російський КАБ влучив біля багатоповерхівки у Харкові, під завалами можуть бути люди - мер24.07.25, 11:22 • 1448 переглядiв