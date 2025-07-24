Удар рф КАБами по Харкову: відомо про трьох постраждалих

У Харкові внаслідок подвійного удару російських військ КАБами відомо про трьох постраждалих, повідомив у четвер мер міста Ігор Терехов у Telegram, пише УНН.

Є підтверджена інформація про трьох постраждалих - написав Терехов.

Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, ворог обстріляв центральну частину Харкова - окупанти завдали ударів 2 КАБами по Шевченківському району міста. Одне з влучань - поряд із житловим будинком.

Одна з постраждалих, зі слів голови ОВА, - 27-річна жінка.

Російський КАБ влучив біля багатоповерхівки у Харкові, під завалами можуть бути люди - мер