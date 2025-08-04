Удар рф по Краматорску: число погибших возросло до семи
Киев • УНН
В результате российского удара по Краматорску 31 июля погибли 7 человек. Спасатели разобрали 1685 тонн разрушенных конструкций и ликвидировали пожар.
Число жертв российского удара по Краматорску возросло. В результате обстрела погибли семь человек. Об этом сообщает ГСЧС Украины, пишет УНН.
В результате циничного вражеского удара по центру Краматорска 31 июля были разрушены два подъезда пятиэтажного жилого дома, погибли по меньшей мере 7 человек
В течение 4 августа разобрано и вывезено 780 тонн поврежденных конструкций дома, спасателями было извлечено из-под завалов тело 1 человека и фрагменты человеческого тела, которые переданы сотрудникам Национальной полиции для дальнейшей идентификации.
Всего во время проведения аварийно-спасательных работ спасатели разобрали 1685 тонн разрушенных конструкций и ликвидировали пожар на площади 1200 кв. м.
россияне утром снова ударили по Краматорску и Доброполью, есть раненый04.08.25, 12:17 • 1848 просмотров