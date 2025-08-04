Удар рф по Краматорську: кількість загиблих зросла до семи
Київ • УНН
Внаслідок російського удару по Краматорську 31 липня загинуло 7 людей. Рятувальники розібрали 1685 тонн зруйнованих конструкцій та ліквідували пожежу.
Кількість жертв російського удару по Краматорську зросла. Внаслідок обстрілу загинули семи осіб. Про це повідомляє ДСНС України, пише УНН.
Внаслідок цинічного ворожого удару по середмістю Краматорська 31 липня було зруйновано два під’їзди п’ятиповерхового житлового будинку, загинуло щонайменше 7 осіб
Протягом 4 серпня розібрано та вивезено 780 тонн пошкоджених конструкцій будинку, рятувальниками було вилучено з-під завалів тіло 1 особи та фрагменти людського тіла, які передані співробітникам Національної поліції для подальшої ідентифікації.
Всього під час проведення аварійно-рятувальних робіт рятувальники розібрали 1685 тонн зруйнованих конструкцій та ліквідували пожежу на площі 1200 кв. м.
росіяни зранку знову вдарили по Краматорську та Добропіллю, є поранений04.08.25, 12:17 • 1838 переглядiв