В Зеленского анонсировали заседание комитета президентов Украины и Польши
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. В понедельник, 29 марта, в формате видеоконференции состоится заседание Консультационного комитета Президентов Украины и Республики Польша. Об этом сообщает пресс служба главы украинского государства, передает УНН.
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"29 марта в формате видеоконференции состоится XXИX заседания Консультационного комитета Президентов Украины и Республики Польша. Во время заседания будет обсуждаться состояние реализации договоренностей, достигнутых на уровне президентов Украины и Республики Польша, а также широкий круг вопросов двустороннего и регионального взаимодействия, в частности в сфере безопасности, энергетической и экономической сферах ", - сообщили в пресс-служб.
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Сообщается, что во время заседания будет согласован график двусторонних контактов на высшем уровне в 2021 году.
Сопредседателями Комитета является заместитель руководителя Офиса Президента Украины, уполномоченный Президента Украины в Консультационном комитете Игорь Жовква и уполномоченный Президента Республики Польша по вопросам создания Бюро внешней политики Кшиштоф Щерський.
Что было раньше
Месяц назад Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Республики Польша Анджеем Дудой.