В центре Торонто произошла стрельба: есть жертвы

Обстоятельства инцидента пока не известны.



В полиции рассказали, что еще два человека попали в больницу. Один из пострадавших в критическом состоянии.



Сейчас правоохранители разыскивают преступников, которые вероятнее всего покинули место преступления на белом автомобиле.



Напомним, подозреваемый в стрельбе в редакции газеты Capital Gazette в Аннаполисе (штат Мэриленд, США), обвиняется по пяти пунктам убийства первой степени.



Все пятеро погибших во время нападения в четверг на редакцию издания Capital Gazette в Аннаполисе (штат Мэриленд) - сотрудники газеты.

Как сообщал УНН, по данным Capital Gazette, стрельбу в редакции открыл житель Мэриленда по имени Джеррод Уоррен Рамос. В 2012 году он обвинил издание в клевете, но суд отказался рассматривать его иск. Как отмечается, в последствии Рамос течение многих лет критиковал деятельность издания в соцсетях. При этом стрелок также преследовал сотрудников Capital Gazette.

Heavy police presence at Queen & Peter Sts following a triple shooting that left one person without vital signs. It happened just outside Cube Nightclub which had a large party underway at the time. #Toronto pic.twitter.com/8gYe6kYOeM

- Jeremy Cohn (@JeremyGlobalTV) 1 июля 2018 г.